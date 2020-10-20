Антигороскоп: какими чертами характера обладают мужчины разных знаков на самом деле?

Перелистывая страницы с гороскопами современная женщина надеется найти ответ на такой сложный, но жизненно важный вопрос: «Мужчина какого знака зодиака будет для нее идеальным?». А впереди — никакой конкретики, только обходительные описания черт характера, мало схожие с реальностью.

Но как же быть, если хочется знать о партнере все и даже больше? Астрологи уверяют: выход есть! И это — антигороскоп. В нем отражены все те черты различных типов мужских характеров, с которыми может столкнуться любая особа. В нем все без прикрас — только голые факты.

Мужчина-Овен. Он — агрессивен, настойчив, нетерпелив и беспощаден. Такой кавалер говорит, что думает, не щадя чувств окружающих. К сожалению, ему не свойственен романтизм, поэтому цветов не ждите. Впрочем, умничать тоже не стоит: сварливых и дотошных дам такой мужчина презирает, поскольку сразу ощущает себя ничтожным. Его главна отличительная черта — быстрая потеря интереса к чему-либо…или даже кому-либо.

Мужчина-Телец. Этот парень скучен до безумия. По натуре он — тугодум и флегматик. Вместо того чтобы созерцать прекрасное, предпочтет говорить лишь о своих проблемах. Вместе с тем он совершенно непредсказуем и в случае угрозы способен растоптать оппонента на ровном месте. Телец — жуткий ревнивец и собственник. Но если хотите с ним подружиться, вкусно накормите и приласкайте.

Мужчина-Близнецы. Этот тип кавалеров самый ветреный: сегодня ночует у одной, завтра — у другой. Изъянов в себе Близнецы не видят, а потому во всех грехах винят окружающих. Любопытный факт: мужчины, рожденные под этим знаком, хороши собой лишь молодости, а дальше — дурнеют на глазах.

Мужчина-Рак. Он жуткий собственник, не терпящий возражений. Шаг вправо, шаг влево — у него все под контролем. На этапе конфетно-букетного периода даме это может показаться пикантным, но в браке, увы, ее ждет разочарование. Раки также патологические лгуны. Стоит ли связывать с ними жизнь? Лучше подумать…

Мужчина-Лев. Для такого мачо красивая спутница лишь очередной трофей, необходимый для утверждения собственного «Я». Его идеальная женщина — рабыня, готовая беспрекословно следовать указаниям господина. Сильную личность рядом с собой не потерпит, впрочем, как и слишком взрослую особу с намеками на мимические морщинки.

Мужчина-Дева. Он холоден и непреступен, немногословен и придирчив. Но это еще не все. Главная проблема Девы — полная асексуальность. Вместо здоровых интимных отношений, поцелуев и объятий, его избранница может рассчитывать лишь на совместный поход за продуктами. Конечно, встречаются исключения, но и с ними не легче. Каждое слово женщины такой кавалер воспринимает в штыки, поэтому даже маленькая шутка может быть расценена как жесткое оскорбление.

Мужчина-Весы. Этот кавалер полностью оправдывает называние собственного знака: он тих и спокоен, дипломатичен и нежен, но дождаться от него ответной реакции очень сложно. Он не хочет завоевывать даму, а скорее скажет «да!» той, кто внушит ему мысль о собственной идеальности. Мужчина-Весы всем сердцем ненавидит ссоры и конфликты, а потому ни за что согласится «просто говорить» об отношениях. Его внутренний мир — уникален и хрупок. Настолько, что никто не посмеет его разрушить. В противном случае вас молча выставят за дверь.

Мужчина-Скорпион. Кавалер, рожденный под этим знаком, обладает поистине уникальной энергией. Он манит к себе, приучает, но потом без доли сожаления разбивает вдребезги женские мечты. Свою тотальную неуверенность Скорпион прячет за гордыней и жестокостью. Стоит ли это сотни седых волос на голове? Решать только его избраннице.

Мужчина-Стрелец. Этот парень — весельчак и оптимист. Кажется, ну вот он — идеальный! Однако радоваться рано. Именно так — присвистывая и подпрыгивая — Стрелец идет по жизни, что в переводе означает: не ждите от него достатка и постоянства. Конечно, хорошо, когда рядом легкий на подъем человек, но без стабильного заработка планировать большую семью получится вряд ли.

Мужчина-Козерог. Если и есть в жизни настоящие консерваторы, так это Козероги. Они чуткие, страстные, но вместе с тем достаточно прагматичные и сдержанные, чтобы позволить себе хоть чуть-чуть отойти от общепринятой модели поведения. Мужчина-Козерог всегда будет нежно охранять от злого мира личное пространство, а если и пустит в него даму, то о праве на ошибку можно не мечтать. Одна неловкая фраза — и можете забыть о «пути» к сердцу любимого.

Мужчина-Водолей. Этого человека можно было бы назвать гением, если бы не его сомнительные привычки. Так, например, от окружающих Водолей требует безоговорочного подчинения, а любимую женщину и вовсе рассматривает как личную рабыню. Ему приятно осознавать, что кто-то в нем нуждается, но сам в то же время не готов делиться чувствами. Он обожает свободу и ни за что не согласиться связать себя серьезными обязательствами. Ну, если только выгода не очевидна.

Мужчина-Рыбы. В его характере, как ни странно, преобладают женские черты. Он раним, чересчур эмоционален и сверхчувствителен. Положительные стороны Рыбы — надежность и стабильность. Однако надеяться на легкие отношения с ним все-таки не приходится: любимую такой кавалер измучает придирками. А еще при каждом удобном случае начнет припоминать старые обиды, пишет Spletnik.ru.

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