Игорь Матвиенко объяснил, почему от Константина Меладзе уходят артисты

Композитор Игорь Матвиенко рассказал, почему от продюсера «ВИА Гры» и автора песен многих отечественных звезд эстрады Константина Меладзе ушли исполнители Ольга Меганская и Анатолий Цой. По мнению Матвиенко, всему виной пандемия коронавируса и изменения, которые она внесла в жизнь артистов.

«Вы знаете, сейчас весь шоу-бизнес страдает от того, что прекращается сотрудничество между артистами и продюсерами. И эта проблема постигла не только Константина Меладзе, а многих», — цитирует композитора «Вечерняя Москва».

Матвиенко добавил, что из-за пандемии у многих творческих коллективов уже целый год нет концертов и выступлений на мероприятиях. Из-за этого многие представители индустрии покидают своих продюсеров, и ищут способы заработать на других проектах. Он не уверен, что российский шоу-бизнес сможет быстро восстановить прежний темп работы после снятия ограничений по COVID-19.

При этом сам Анатолий Цой комментировал свой уход из команды Меладзе иначе. Он говорил, что благодарен Константину Шотовичу за участие в проекте «Хочу к Меладзе» и за свое место в MBAND, но песни группы он терпеть не мог. Артист считает, что не создан для популярной музыки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Меладзе стал участником судебного разбирательства о плагиате песни Виктора Цоя «Кукушка», которую исполнила Полина Гагарина. Процесс инициировала рок-певица Ольга Кормухина.