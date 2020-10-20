Игорь Матвиенко объяснил, почему от Константина Меладзе уходят артисты

|
Оксана Тарасова
1 186

Недавно с продюсером «ВИА Гры» разорвали контракты Ольга Меганская и Анатолий Цой.

Игорь Матвиенко объяснил, почему от Константина Меладзе уходят артисты

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил; Савостьянов Сергей

Композитор Игорь Матвиенко рассказал, почему от продюсера «ВИА Гры» и автора песен многих отечественных звезд эстрады Константина Меладзе ушли исполнители Ольга Меганская и Анатолий Цой. По мнению Матвиенко, всему виной пандемия коронавируса и изменения, которые она внесла в жизнь артистов.

«Вы знаете, сейчас весь шоу-бизнес страдает от того, что прекращается сотрудничество между артистами и продюсерами. И эта проблема постигла не только Константина Меладзе, а многих», — цитирует композитора «Вечерняя Москва».

Матвиенко добавил, что из-за пандемии у многих творческих коллективов уже целый год нет концертов и выступлений на мероприятиях. Из-за этого многие представители индустрии покидают своих продюсеров, и ищут способы заработать на других проектах. Он не уверен, что российский шоу-бизнес сможет быстро восстановить прежний темп работы после снятия ограничений по COVID-19.

При этом сам Анатолий Цой комментировал свой уход из команды Меладзе иначе. Он говорил, что благодарен Константину Шотовичу за участие в проекте «Хочу к Меладзе» и за свое место в MBAND, но песни группы он терпеть не мог. Артист считает, что не создан для популярной музыки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Меладзе стал участником судебного разбирательства о плагиате песни Виктора Цоя «Кукушка», которую исполнила Полина Гагарина. Процесс инициировала рок-певица Ольга Кормухина.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.92
-0.04 91.31
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:48
Московские власти намерены следить за передвижением горожан через смартфоны
12:48
«Про нее ходили легенды»: кинокритик об умершей актрисе Ирине Скобцевой
12:44
«Холостяк 9 сезон»: Решетова с помощью сына потроллила Тимати за участие в шоу
12:33
Экипаж МКС восстановил работу туалета в российском сегменте
12:22
Глава МИД НКР призвал признать независимость республики
12:20
Михаил Ефремов доставлен в Мосгорсуд — видео

Сейчас читают

На 94-м году жизни умерла Ирина Скобцева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стою и реву от счастья»: Рита Дакота показала две купленные квартиры

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок