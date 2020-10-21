«Все дома звали тебя Ириша»: родные скорбят по Ирине Скобцевой

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Светлана Шевченко
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Народная артистка РСФСР ушла из жизни ровно через 26 лет после смерти великого режиссера.

«Все дома звали тебя Ириша»: родные скорбят по Ирине Скобцевой

Фото: ТАСС / Акимов Игорь

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла накануне на 94-м году жизни. Прощание со звездой советского и российского кино пройдет 22 октября на Новодевичьем кладбище. Близкие актрисы делятся своими воспоминаниями в соцсетях.

Сын Федора Бондарчука — Сергей Бондарчук-младший — описал свои тяжелые мысли в Instagram:

«Все дома звали тебя Ириша) Для меня ты всегда была Ба! Я думал, что не буду плакать, но как начал это писать… Очень тебя люблю Ба!»

Instagram @seregabondar

Воспоминаниями поделился и народный актер Сергей Безруков. Он снимался с Ириной Скобцевой в фильме «Золото» по Маминому-Сибиряку, где Безруков играл Гордея Брагина, а Скобцева его мать.

«Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память… Ее работы — это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны — золотой фонд русского кинематографа…» — отметил актер.

Instagram @s_bezrukov

Константин Крюков, внук актрисы, тяжело переживает смерть бабушки:

«Не могу писать здесь слова… Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша» — поделился актер.

Чтобы успеть подготовиться к похоронам актрисы он прервал отпуск в Крыму.

Instagram @kkrukov

Его жена Алиса Крюкова также посвятила пост Скобцевой:

«С благодарностью буду всегда вспоминать и любовью тот опыт, знания, впечатления и совместные годы, которые мы прошли рядом. Будет навсегда не хватать Вас, дорогая Ириша!» — поделилась она с подписчиками в Instagram.

Instagram @lisiixvost

Соболезнования Федору Бондарчуку выразил и президент РФ Владимир Путин.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», — говорится в сообщении российского лидера.

Как ранее писал 5-tv.ru, заслуженная актриса РСФСР Ирина Скобцева умерла 20 октября в 26-ю годовщину смерти супруга — Сергея Бондарчука.

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