«Прощальное» фото протоиерея Дмитрия Смирнова опубликовал в сети Корчевников

Гендиректор телеканала «Спас», известный телеведущий Борис Корчевников опубликовал в своем Instagram фотографию скончавшегося протоиерея Дмитрия Смирнова.

На «последнем» снимке — так Корчевников подписал фотографию священника — клирик находится в церкви, сидя в инвалидном кресле, Смирнов улыбается в объектив и машет левой рукой, будто бы прощаясь.

Instagram @b.korchevnikov

20 октября протоиерей Дмитрий Смирнов в возрасте 69 лет ушел из жизни после продолжительной болезни. В мае священник переболел коронавирусом, а в сентябре, по словам близких родственников, у него снова наблюдались все симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о причине смерти священника.