«Прощальное» фото протоиерея Дмитрия Смирнова опубликовал в сети Корчевников

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Светлана Шевченко
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Клирик скончался 20 октября на 70 году жизни.

«Прощальное» фото протоиерея Дмитрия Смирнова опубликовал в сети Корчевников

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Гендиректор телеканала «Спас», известный телеведущий Борис Корчевников опубликовал в своем Instagram фотографию скончавшегося протоиерея Дмитрия Смирнова.

На «последнем» снимке — так Корчевников подписал фотографию священника — клирик находится в церкви, сидя в инвалидном кресле, Смирнов улыбается в объектив и машет левой рукой, будто бы прощаясь.

Instagram @b.korchevnikov

20 октября протоиерей Дмитрий Смирнов в возрасте 69 лет ушел из жизни после продолжительной болезни. В мае священник переболел коронавирусом, а в сентябре, по словам близких родственников, у него снова наблюдались все симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о причине смерти священника.

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