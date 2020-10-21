«Прощальное» фото протоиерея Дмитрия Смирнова опубликовал в сети Корчевников
Клирик скончался 20 октября на 70 году жизни.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Гендиректор телеканала «Спас», известный телеведущий Борис Корчевников опубликовал в своем Instagram фотографию скончавшегося протоиерея Дмитрия Смирнова.
На «последнем» снимке — так Корчевников подписал фотографию священника — клирик находится в церкви, сидя в инвалидном кресле, Смирнов улыбается в объектив и машет левой рукой, будто бы прощаясь.
20 октября протоиерей Дмитрий Смирнов в возрасте 69 лет ушел из жизни после продолжительной болезни. В мае священник переболел коронавирусом, а в сентябре, по словам близких родственников, у него снова наблюдались все симптомы коронавирусной инфекции.
Ранее 5-tv.ru рассказал о причине смерти священника.
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