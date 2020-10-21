«Это будет нашим секретом»: жених Бузовой песней намекнул на окончание отношений

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Татьяна Меркер
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Давид Манукян выпустил лиричный трек и отписался от своей невесты в социальных сетях.

«Это будет нашим секретом»: жених Бузовой песней намекнул на окончание отношений

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Об отношениях Ольги Бузовой и Давида Манукяна последние дни судачат особенно активно. Ходят слухи, что артистка закрутила роман с партнером по проекту «Ледниковый период», а также о ее размолвке с женихом. Поклонники замечают, что пара престала появляться вместе на мероприятиях и выкладывать совместные фото и видео, которые они раньше публиковали с завидной частотой.

Косвенным подтверждением разрыва звездной пары стал релиз нового трека Давы под названием «Прошлое лето». Песня получилась очень лиричной, а в ее основу, кажется, легли переживания о неразделенной любви.

«Удали все фото с IPhone, это будет нашим секретом. И пусть только небо запомнит, что мы делали прошлым летом», — поет Манукян.

Сомневаться в том, что между Бузовой и Давой пылают прежние чувства, заставляет еще и то, каким образом рэпер анонсировал новый трек. Незадолго до выхода песни в его Instagram-аккаунте появился сомнительный пост с намеком на драму в личной жизни.

«Родные мои, хотел выложить этот трек позже, но ему сейчас самое время. Очень вас люблю и надеюсь, он вам тоже поможет подлечить душу», — написал Манукян.

Instagram @dava_m

Фанаты знаменитостей, которые давно заподозрили неладное, после выхода песни «Прошлым летом», разделились на два лагеря. Одни принялись сожалеть о разрыве отношений красивой пары, а другие обвинили невесту, а особенно жениха, в пиаре.

Кроме того, сетевые детективы тут же вычислили, что Дава уже успел отписаться от возлюбленной в социальных сетях, тогда как сама Ольга Бузова еще фолловит Манукяна в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли, что у Ольги Бузовой роман с партнером по льду.

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