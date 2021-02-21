Сын Конкина назвал виновных в смерти своей матери

Сын заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Ярослав в эфире шоу на федеральном телеканале обвинил директора отца Елену Переслени и ее мужа в смерти своей матери. Наследник актера театра, кино и дубляжа не смог выдержать оправданий соратницы близкого человека и назвал все ее изречение ложью.

Мужчина в буквальном смысле взорвался от возмущения, когда Елена Переслени предприняла попытку опровергнуть слухи о романе с Владимиром Конкиным. В качестве оппонентки директора звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» выступила невестка актера Елена. Женщина на протяжении двух лет живет в Германии и в курсе сплетен, что якобы Владимир Конкин тайно женился на Елене Переслени, а та, в свою очередь, бросила на произвол судьбы за границей ребенка-инвалида.

Невестка исполнителя роли опера Шарапова утверждала, что знаменитость предпочитает общаться со своими детьми только через директора. Погибшая дочь актера — София якобы и вовсе была одинока. Также женщина заявила, что дети никогда и ни о чем не просили Владимира Конкина, а его сын Ярослав затаил на отца давнюю обиду. Кроме того, невестка актера рассказала, что его ушедшая из жизни жена намеревалась оформить квартиру на дочь Софию, но этому, предположительно, могла помешать Елена Переслени.

Ярослав Конкин, наблюдая за происходящим со стороны, в конце эфира пришел в ярость.

«Я не могу слушать, как эти люди лгут! Они угробили мою мать! Я помню, как на какой-то вечеринке эти двое (Елена Переслени и ее муж — Прим.ред.) спели какую-то дурацкую переделку, где откровенно прозвучало, что моя мать глупая!» — цитирует Ярослава Конкина News.ru.

Стоит отметить, что Владимир Конкин во время перепалки находился за кулисами студии и вытирал слезы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невестка Конкина раскрыла тайны его директора.