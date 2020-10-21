«Родила мертвого ребенка»: невестка Конкина раскрыла тайны его директора

Трагедия в семье актера Владимира Конкина — смерть его дочери Софии буквально раскрыла ящик Пандоры. В СМИ стала появляться информация о том, что концертного директора Елену Переслени и артиста связывали не только дружеские и рабочие отношения. Женщину также обвинили в отречении от сына, который родился слепым. По слухам, малыша воспитал отец-итальянец, и когда юноша стал известным музыкантом, Переслени стала иногда с ним общаться.

Сомнительную информацию о директоре Конкина подтвердила его невестка в эфире программы «Пусть говорят». Жена сына актера отметила, что «это ни для кого ни секрет».

«Когда я в первые познакомилась с Еленой Переслени она мне, на тот момент незнакомому совершенно человеку, рассказала историю о том, что родила мертвого ребенка. Уже позже я узнала, что это не совсем правда. Она родила ребенка-инвалида в Италии и оставила его на воспитание мужу», — заявила девушка.

Слухи об интимных отношениях Конкина и Переслени косвенно подтвердила внучка артиста, Дарья. Девушка призналась, что в детстве не совсем понимала роль Елены в их доме, но чувствовала ее посягательства на дедушку.

Также часть из окружения Владимира Конкина подозревает, что Елена Переслени могла иметь опосредованное отношение и к гибели дочери актера. Якобы женщина с пренебрежением относилась к Софии Конкиной, которая могла помешать отношениям отца. Предполагается, что проблемы в семье, возможно, довели девушку до самоубийства.

Дочь актера Владимира Конкина погибла в результате утопления в бассейне московского фитнес-клуба 24 сентября. Родные девушки утверждают, что захлебнуться она не могла, поскольку отлично плавала. Отец погибшей составил обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовал переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Цымбалюк-Романовская связала смерть дочери Конкина с его критикой в свой адрес.