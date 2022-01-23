Какая еда приводит к развитию одного из самых распространенных видов рака в РФ

Любимая многими россиянами, вкусная, но не полезная еда выступает основным фактором развития рака желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал в беседе с KP.RU, доктор медицинских наук, врач-онколог Алексей Невольских.

В последние годы колоректальный рак все больше распространяется среди населения. Всего ежегодно выявляется более 74 тысяч новых случаев — второе место в структуре онкозаболеваемости. В России раком желудка заболевает около 40 тысяч человек в год.

Среди факторов риска развития заболевания помимо сидячего образа жизни и генетической предрасположенности центральное место занимает неправильное питание.

«Когда люди едят мало овощей и фруктов, используют суррогатные продукты, много животных жиров, фастфуд — все это способствует формированию запоров. Пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике, и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака», — рассказал онколог.

Как отметил врач, во избежание злокачественных новообразований в рацион обязательно нужно включать фрукты и овощи. Они нормализуют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту и выведение из организма продуктов переработки.

Ранее 5-tv.ru писал, что продукты с высоким содержанием сахара предложили маркировать.