Какая еда приводит к развитию одного из самых распространенных видов рака в РФ

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 13 922

Врач Алексей Невольских рассказал, что лежит в основе злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта.

Какая еда приводит к развитию одного из самых распространенных видов рака в РФ

Фото: depositphotos

Любимая многими россиянами, вкусная, но не полезная еда выступает основным фактором развития рака желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал в беседе с KP.RU, доктор медицинских наук, врач-онколог Алексей Невольских.

В последние годы колоректальный рак все больше распространяется среди населения. Всего ежегодно выявляется более 74 тысяч новых случаев — второе место в структуре онкозаболеваемости. В России раком желудка заболевает около 40 тысяч человек в год.

Среди факторов риска развития заболевания помимо сидячего образа жизни и генетической предрасположенности центральное место занимает неправильное питание.

«Когда люди едят мало овощей и фруктов, используют суррогатные продукты, много животных жиров, фастфуд — все это способствует формированию запоров. Пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике, и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака», — рассказал онколог.

Как отметил врач, во избежание злокачественных новообразований в рацион обязательно нужно включать фрукты и овощи. Они нормализуют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту и выведение из организма продуктов переработки.

Ранее 5-tv.ru писал, что продукты с высоким содержанием сахара предложили маркировать.

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