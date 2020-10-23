«Папа даже не позвонил»: сын Конкина затаил обиду на отца за равнодушие

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Валентин Черников
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Актер не вышел на связь с наследником, когда тот оказался в инвалидном кресле.

«Папа даже не позвонил»: сын Конкина затаил обиду на отца за равнодушие

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Отношения Владимира Конкина с детьми давно вызывают удивление в окружении актера. Про заслуженного артиста говорят, что он слишком занят своей персоной и уделяет мало внимания наследникам. Подобные упреки в его адрес звучали вскоре после смерти его дочери Софии. Как оказалось, обиду на отца затаил и его сын Ярослав. В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал, что родитель не поддержал его в момент большой беды.

«Я попал в жесткую аварию. Лежал с разломанным пополам позвоночником. Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду. Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку прислать. А ведь у меня трое детей, у меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь», — поделился Конкин-младший.

Адвокат актера заявил на это, что сын сам не сообщил о случившемся. Как оказалось, у Ярослава нет номера папиного телефона. Супруга наследника намекнула, что на это у него были свои причины.

Повышенное внимание к семье Владимира Конкина привлекла трагедия, произошедшая с его дочерью. София Конкина скончалась 24 сентября после случившегося в столичном фитнес-центре. В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты.

Родные девушки уверяют, что утонуть она не могла, так как прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Сам Конкин подозревает, что София стала жертвой убийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойфренд Конкиной Михаил Серов отрицает обвинения в свой адрес и при этом в спешке распродает вещи погибшей.

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