«Для отца смерть Софии оказалась выгодна» — жених Конкиной о трагедии

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Татьяна Меркер
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Бойфренд девушки Михаил Серов отрицает обвинения в свой адрес, и при этом в спешке распродает вещи погибшей.

«Для отца смерть Софии оказалась выгодна» — жених Конкиной о трагедии

Фото: Соцсети

После смерти дочери актера Владимира Конкина 32-летней Софии все больше вопросов вызывает поведение ее бойфренда Михаила Серова. Именно его семья погибшей называет главным подозреваемым в деле.

Сомнения отца погибшей относительно жениха дочери подпитывает еще и тот факт, что после трагедии он начал в спешке распродавать личные вещи Софии. Свой поступок молодой человек объяснил желанием отдать вырученные деньги дочери Сони — Алисе.

Кроме того, Серов полностью отрицает обвинения в свой адрес и уверен, что отец его девушки снова стал популярен лишь на фоне страшной трагедии.

«Для семьи смерть Софии оказалась выгодна, потому что никто уже не помнит, кто такой Конкин. Нарисовался отличный информационный повод. Теперь Конкин везде: в интернете, на телевидении, в любой газете… Все вспомнили о нем! У меня не было причин ее убивать. Я на этом ничего не заработал», — резко высказался молодой человек.

Известно, что отношения между 32-летней Конкиной и таксистом из Ярославля были непростыми. София даже жаловалась подруге, что не исключает наличие у мужчины психического расстройства.

София Конкина погибла в бассейне столичного фитнес-центра при странных обстоятельствах. Трагедия случилась 24 сентября. В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Родные девушки уверяют, что утонуть она не могла, так как прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могла ли быть причастна к смерти дочери Конкина его концертный директор.

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