Неужели роман? Аверина и Александрову запечатлели обнимающимися на крыше

Совместная фотосессия Максима Аверина и Марины Александровой на крыше московского здания спровоцировала слухи о романе актеров. Настолько убедительно эта пара изобразила романтический момент. Исполнительница роли милиционера Софьи Тимофеевой из цикла многосерийных фильмов о майоре Черкасове поделилась в Instagram снимками со съемочной площадки последнего на сегодня — седьмого по счету сезона детективного сериала.

Новая часть получила название «Катран». Одну из ведущих ролей в ней помимо Андрея Смолякова и Александровой исполнил Аверин. Личная жизнь заслуженного артиста давно привлекает внимание поклонников. Кинозвезда не первый год скрывает свои отношения от общественности.

Instagram @mar_alexandrova

Актера ни разу не видели в женской компании, и этот факт вызвал немало пересудов. Многие фанаты сомневались в ориентации любимца. Позже он объяснил: времени на романы у него нет, все свободные дни и часы съедает работа. А искать спутницу жизни среди коллег Аверин не хочет — говорит, что имел печальный опыт. В 2011-м Максим признался, что у него есть возлюбленная. Ее зовут Татьяна, и она брюнетка. Остальные подробности актер не раскрыл. Однако с тех пор прошло девять лет. И неизвестно, свободно ли его сердце.

Личная жизнь Александровой, напротив, хорошо известна публике. Она трижды строила отношения с коллегами по цеху — Александром Домогаровым, Алексеем Паниным, Иваном Стебуновым. За последнего она вышла замуж, брак продлился два года. Позже актриса начала встречаться с режиссером Андреем Болтенко. А после рождения от него сына вышла за возлюбленного замуж. Еще через три года звезда подарила мужу дочь.

Брак Александровой и Болтенко длится девятый год и, похоже, супруги не намерены расставаться. Поэтому очевидно, что слухи о романе с Авериным — всего лишь слухи. На это намекает и дата снимков на крыше. В сторис Марина уточнила, что они были сделаны в ноябре прошлого года. Как известно, с тех пор изменений в семейной жизни актрисы не произошло.

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