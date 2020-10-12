«Это был подарок»: звезду сериала «Глухарь» с детьми обокрали в ТЦ в Москве

|
Валентин Черников
Эксклюзив 1 120

Злоумышленники похитили самокаты, которые были плохо закреплены.

Фото, видео: Кадр из сериала "Глухарь"; Instagram @boltushka_mary; 5-tv.ru

Звезду сериала «Глухарь» Марию Болтневу с детьми обокрали. Эту информацию актриса подтвердила в интервью 5-tv.ru. Инцидент произошел на подземной автопарковке столичного ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре вечером 10 октября.

«В торговом центре я провела с детьми часа два с половиной. Вышли, не увидели двух самокатов, пристегнутых к моему велику и третьему самокату. Каждый стоил девять тысяч. Они детские трюковые. Детей жалко, лишили их. Это был их подарок на день рождения в прошлом году», — сказала Болтнева.

Знаменитость на месте вызвала полицию. Поймать похитителей по горячим следам не удалось, как и найти очевидцев. Не исключено, что правоохранителям помогут камеры видеонаблюдения. Сама актриса вспомнила, что в спешке плохо закрепила два самоката. Поэтому они и стали легкой добычей для злоумышленников. Воры открутили наспех завинченный крепеж и скрылись с вещами. Третий самокат оказался прочно сцеплен с велосипедом. Оттого на него не посягнули.

Кража сильно ударила по кошельку Марии. В разгар пандемии у актрисы возникли проблемы с работой. Сможет ли она в ближайшее время восполнить наследникам потерю, вопрос открытый.

Ранее 5-tv.ru писал, что у фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной украли бигля.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Полиция в Дагестане ликвидировала двух открывших огонь по наряду из авто
7:55
В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход на плато по коронавирусу в РФ
7:43
«Бил мать до мяса, мог вылить горшок с мочой на меня»: Звезда «Кухни» Ксенофонтова о жестокости отчима
7:30
Удачные и неудачные образы Марины Александровой — разбираем 8 нарядов
7:26
СК начал проверку из-за севшего на мель теплохода «Бородино» в Подмосковье
7:20
Степанакерт снова попал под обстрел — видео последствий атаки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок