«Это был подарок»: звезду сериала «Глухарь» с детьми обокрали в ТЦ в Москве

Звезду сериала «Глухарь» Марию Болтневу с детьми обокрали. Эту информацию актриса подтвердила в интервью 5-tv.ru. Инцидент произошел на подземной автопарковке столичного ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре вечером 10 октября.

«В торговом центре я провела с детьми часа два с половиной. Вышли, не увидели двух самокатов, пристегнутых к моему велику и третьему самокату. Каждый стоил девять тысяч. Они детские трюковые. Детей жалко, лишили их. Это был их подарок на день рождения в прошлом году», — сказала Болтнева.

Знаменитость на месте вызвала полицию. Поймать похитителей по горячим следам не удалось, как и найти очевидцев. Не исключено, что правоохранителям помогут камеры видеонаблюдения. Сама актриса вспомнила, что в спешке плохо закрепила два самоката. Поэтому они и стали легкой добычей для злоумышленников. Воры открутили наспех завинченный крепеж и скрылись с вещами. Третий самокат оказался прочно сцеплен с велосипедом. Оттого на него не посягнули.

Кража сильно ударила по кошельку Марии. В разгар пандемии у актрисы возникли проблемы с работой. Сможет ли она в ближайшее время восполнить наследникам потерю, вопрос открытый.

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