«Со смертью лицом к лицу»: звезда «Лондонграда» рассказал о суициде брата

Самовольный уход из жизни младшего брата изменил взгляд на мир Евгения Морозова. Актер и сценарист, звезда сериалов «Лондонград» и «Зулейха открывает глаза» в свое время потерял близкого человека, когда тому было 24 года. Лишь недавно он принял эту утрату. В интервью Womanhit.ru Морозов рассказал, как трагедия повлияла на его мироощущение.

«После того, что он сделал, я начал „просыпаться“, понимать, какой жизнью живу. Я увидел, чем все может закончиться, причем буквально — я ездил забирать брата, примерял костюм на себя, чтобы его одеть, перевозил гроб. Это было ужасно. Такой тоски, скуки и бессмысленности я до сих пор не испытывал. И решил, что такого со мной никогда не должно случиться», — поделился актер.

По мнению Евгения, человек может умереть духом задолго до прекращения своего физического существования. В этом случае он становится бессмысленным существом, считает собеседник издания. Пережив трагическую историю с братом, Морозов осознал конечность и скоротечность жизни. Теперь он старается дорожить каждым мигом и вкладывать смысл в свое существование.

«В драматургии у героя есть „врата смерти“, где он буквально встречается со смертью лицом к лицу. После чего у него „открываются глаза“. У меня это произошло именно так. Конечно, я по-­прежнему рефлексирую, совершаю ошибки, но руководствуюсь в своем выборе внутренним голосом, а не созданными кем-то клише», — заключил Евгений.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти российских знаменитостях, покинувших этот мир при странных обстоятельствах.