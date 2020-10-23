Все-таки беременна: стал известен пол ребенка Кети Топурии
Певица совсем скоро станет мамой во второй раз.
Фото: Instagram @keti_one_official
Певица и вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия и ее жених Лев Деньгов скоро станут родителями.
О беременности певицы в интервью изданию Starhit.ru рассказал источник, приближенный к звездной паре. Он сообщил, что беременность у певицы протекает спокойно. Рожать звезда будет в одной из элитных клиник в Москве. Сейчас Кети находится приблизительно на седьмом месяце беременности. Также источник сообщил пол будущего ребенка.
«Кети и Лев уже узнали пол ребенка, они ждут мальчика. Оба очень счастливы. Наследник у ребят появится в самом конце года», – заявил источник.
Сама певица новость о своей беременности не разглашает и даже отмахивается от таких сообщений, но ее просторные наряды говорят все сами за себя. Топурия не перестает работать даже в последние месяцы беременности: она активно выступает на корпоративах, но от публичных выходов и светских вечеринок наотрез отказывается.
О романе 34-летней певицы с 36-летним бизнесменом Львом Деньговым стало известно год назад. Недавно мужчина сделал Кети предложение.
От первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом у звездной мамы подрастает дочь – пятилетняя Оливия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Топурия высмеяла слухи о своих родах.
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