ТОП-6 признаков психологической усталости женщины

Семейный консультант Екатерина Есичева рассказала, на что нужно обратить внимание в поведении близкого человека и как можно помочь, при наличии нижеперечисленных признаков.

Как понять, что женщина устала и психологически истощена? Семейный консультант и психолог Екатерина Есичева считает, что тому есть много ярких свидетельств, однако в реальности мы редко на них обращаем внимание.

Психологически уставшая женщина просыпается с утра, и ее уже ничего не радует. Будь то жаркое лето за окном, золотистая осень или первый снег — все раздражает. Вместо легкости и бодрости дама ощущает себя пришедшей с ночной рабочей смены, где занималась тяжелым физическим трудом.

«Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснет, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает. Такая женщина ничего не хочет. Если ее спросить: „Что тебя будет радовать?“, она не сможет ответить на этот вопрос», — отметила эксперт в интервью 5-tv.ru.

Чрезмерная и беспричинная плаксивость также является признаком эмоционального выгорания. Поскольку уставшая женщина не в силах транслировать миру свою позицию и эмоции, такой способ снятия накопленной усталости, пожалуй, единственно возможный. О том, чтобы ставить цели и стремиться к достижению максимального комфорта в жизни, речь вообще не идет.

Кроме того, нередко утомленность проявляется в виде физиологических расстройств.

«Может быть нарушение аппетита, приступы тошноты, головокружения. Такая женщина очень часто жалуется и просит помощи, но почему-то ее не слышат», — отметила Екатерина.

Уставшая женщина на подсознательном уровне ограничивает контакты с внешним миром и замыкается в себе. И в этот момент, как заявляет психолог, очень важно достучаться до нее, проявить заботу и внимание, оградить от обязательств.

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