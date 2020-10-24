«Человек предал»: Ирина Круг развелась с третьим мужем

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Оксана Тарасова
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Вдова Михаила Круга Ирина рассказала, почему разорвала отношения с предпринимателем Сергеем Белоусовым.

«Человек предал»: Ирина Круг развелась с третьим мужем

Фото: Instagram @irinakrug

Вдова звезды шансона Михаила Круга — Ирина, развелась со своим третьим мужем. Об этом она рассказала в эфире федерального канала.

После гибели мужа Ирина была одинокой четыре года, но потом встретила предпринимателя Сергея Белоусова. В их браке родился сын Андрей. Но эти отношения были сложными и давно находились на грани и в конце концов привели к расставанию.

«Я свободна, я развелась официально», — заявила Ирина.

Соцсети 

Круг заслонил собой жену, когда к ним в дом ворвались злоумышленники и открыли стрельбу. От полученных ран он скончался. Женщина осталась одна с месячным младенцем Сашей на руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают о прочности союза Ксении Собчак и Константина Богомолова в светских кругах. Свои аргументы в пользу неминуемого развода называла блогер Лена Миро, а шоумен Андрей Фомин заявлял, что Собчак удивит поклонников еще не одним громким романом.

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