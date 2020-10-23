«Ксюша уже его презирает»: Миро предрекла скорый развод Богомолова и Собчак

Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова обречен, заявила Лена Миро. Скандальный блогер разразилась очередным гневным постом в адрес светской львицы. На этот раз она поставила под вопрос мужские качества ее мужа на примере неудачной драки режиссера с экс-супругом теледивы Максимом Виторганом.

Как уточняет сайт «Утро.ру», скандальный инцидент произошел в январе 2019 года. Виторган якобы заявился в кафе, где сидел Богомолов и предложил ему поговорить снаружи. После «беседы» режиссер вернулся в кафе с разбитым лицом.

«У Богомолова есть один серьезнейший недостаток — в нем нет брутальности. Ему Максик — в нос, а он признания делает, что не умеет драться. Смогли бы быть с человеком, который говорит, что не умеет драться? Смогли бы. Но перестали бы уважать его моментально. Вот и Ксюша, возомнившая, что любит Богомолова, уже его презирает. Правда, пока не осознала этого», — написала Миро.

Блогер заявила, что семейная жизнь Собчак и Богомолова продлится максимум два-три года. По ее словам, женские инстинкты возьмут свое, и звезда бросит мужа-«тюфяка», как это произошло с Виторганом. Однако Миро не учла недавнее интервью актера, в котором он заявил, что никакой драки с Богомоловым на самом деле не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Миро высмеяла «роман» Рудковской и Плейна.