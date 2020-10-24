«Будет что-то дальше»: шоумен Андрей Фомин напророчил Собчак развод с Богомоловым

Брак с Константином Богомоловым — далеко не последний для Ксении Собчак. Такую точку зрения высказал в YouTube-шоу «Стрелец-молодец» знаменитый шоумен, промоутер и актер Андрей Фомин. По его мнению, спокойный и интеллигентный режиссер рано или поздно наскучит яркой и эпатажной светской львице.

Сама теледива за свою карьеру примерила немало разнообразных образов: от блондинки в шоколаде и ведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» до кандидата в президенты России. Она ездила по Москве в катафалке, пыталась прорваться в захваченный схиигуменом Сергием Среднеуральский монастырь и не желает останавливаться на достигнутом. Звезда находится в постоянном движении, следит за течением времени и меняется вместе с ним, отметил знаменитый организатор свадеб.

«Это, конечно, невозможно совместить в голове. Фантастическая история жизни. В ней энергия, желание, комбинация. Она может написать книгу „Как прожить с фейерверком“ или „Сколько должно быть мужей?“. Я думаю, что она только в начале пути и Элизабет Тейлор со своими браками перекурит. У нас впереди еще много захватывающих серий от Ксении Собчак», — заявил Фомин.

Голливудская кинодива выходила замуж восемь раз. Каждая ее свадьба становилась ярким светским событием. И, по мнению шоумена, Собчак ей не уступает.

«Она серфит от тренда к тренду. Она была с Капковым, с революционерами, теперь с модным режиссером и будет что-то дальше. Ее бывшие мужья уже идут за ней шлейфом. Они начинают пересекаться, вот Виторган дал в нос Богомолову. Это все большая сага, чудесный отдельный сериал», — отметил промоутер.

Фомин — не единственный, кто считает нынешний брак Ксении временным явлением. Так, на днях аналогичную мысль выразила скандальный блогер Лена Миро. Она поставила под вопрос мужские качества мужа Собчак на примере вышеупомянутой неудачной драки режиссера с экс-супругом теледивы Максимом Виторганом.

В январе 2019 года якобы ворвавшийся в кафе, где сидел Богомолов, актер вывил соперника на улицу и разбил ему лицо. Миро заявила, что Богомолову не хватает брутальности, и что женские инстинкты его супруги вскоре возьмут верх. Однако ни Миро, ни Фомин не учли недавнее интервью Виторгана, в котором он заявил, что никакой драки с Богомоловым на самом деле не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что Богомолов намекнул на болезнь Собчак.