«Википедия нагло врет»: Асмус раскрыла семейную тайну

Происхождение редкой фамилии Кристины Асмус долгое время осталось для поклонников тайной. На странице интернет-энциклопедии об актрисе сказано, что она родилась в городе Королеве Московской области в семье Игоря и Рады Мясниковых. Из этого у многих зрителей могло сложиться впечатление, что Асмус — псевдоним знаменитости. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, звезда «Интернов» расставила точки над i.

«У меня немецкие корни по маминой линии. Все родственники с ее стороны живут в Германии. Фамилия Асмус — мамы, которая всю жизнь носила только ее. Википедия нагло врет. Я взяла мамину фамилию лет 15 назад», — написала актриса в сторис.

Instagram @asmuskristina

Что подвигло Кристину сменить фамилию, она не уточнила. Однако знаменитость не раз признавалась, что у нее сложились напряженные отношения с родителями. Известно, что Асмус не общается с ними, так и не простив им прошлые обиды. В начале октября она приоткрыла завесу в микроблоге.

«Непросто ребенком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом (спортивной гимнастикой — Прим.ред.) по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет», — пожаловалась кинозвезда.

Ранее 5-tv.ru писал — Асмус рассказала, на что готова пойти ради съемок в кино.