Хабиб Нурмагомедов против Джастина Гэтжи: бой начался!

Главный бой турнира UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи начался. Поединок россиянина с американцем проходит в Абу-Даби и транслируется каналом РЕН ТВ.

Поклонники смешанных единоборств давно ждали встречи действующего чемпиона UFC с претендентом из США. Российские зрители уверены в победе Хабиба, ведь за всю карьеру он не проиграл ни одного боя из 28. Между тем интернет-пользователи ранее были обеспокоены состоянием уроженца Дагестана. Не так давно Нармагомедов потерял отца. Близкий человек и по совместительству его бессменный тренер скончался от последствий, вызванных коронавирусом. Кроме того, недавно COVID-19 подтвердился у брата чемпиона. Аналогичный диагноз подозревали и у самого Хабиба, но вскоре он доказал, что пребывает в форме.

Между тем Гэтжи заявил, что серьезно настроен на поединок и готов даже к коронному удушающему приему Хабиба. По его словам, он скорее умрет от удушья, чем сдастся. На счету американского бойца MMA два поражения и 22 победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что менеджер Хабиба Нурмагомедова инфицирован коронавирусом.