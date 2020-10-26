«Скажется на психике»: врач сравнил воспитание Гном Гномыча с «насильственными действиями»

Чрезмерные нагрузки во время тренировок по фигурному катанию и постоянная публичность отрицательно скажутся на психике Саши Плющенко, известного как Гном Гномыч. К такому выводу пришел психиатр Алексей Казанцев.

Накануне 5-tv.ru публиковал видео с участием семилетнего сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко, снятое мамой мальчика — продюсером Яной Рудковской. За кадром родительница спросила сына, как у него дела. В ответ Гном Гномыч закатил истерику и пожаловался на жизнь. Малыш заявил, что ему до смерти надоели занятия на льду, в школе и дополнительные уроки английского языка.

Саша с ранних лет стоит на коньках и под присмотром знаменитого отца занимается по много часов в день помимо учебы. Кроме того, он не раз жаловался на то, что мама постоянно снимает его на камеру, водит на светские рауты и при любой возможности привлекает внимание к его персоне.

«Я думаю, в дальнейшем, конечно, это скажется на его психике, будут определенные протестные моменты в будущем. Его тренировки, учеба и вся остальная деятельность напоминают несколько насильственные действия со стороны родителей. Мне кажется, Яна и Евгений больше пиарятся за счет ребенка, чем продвигают его», — цитирует психиатра ФАН.

В беседе с изданием Алексей Казанцев напомнил, что многие советские вундеркинды, подававшие большие надежды в детстве, покончили жизнь самоубийством или попали в психиатрическую лечебницу. А многие дети-спортсмены до того перезанимались в юные годы, что впоследствии возымели отвращение к спорту вплоть до элементарной физкультуры.

Врач привел в пример сына актрисы Елены Яковлевой — 27-летнего актера Дениса Шальных, который стал ярым поклонником татуировок и разукрасил себе ими все лицо и тело. По мнению психиатра, это стало его формой протеста. В случае с Сашей Плющенко также следует ожидать возможных протестных реакций, если к жалобам мальчика вовремя не прислушаются, заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Плющенко «подрался» с Гном Гномычем.