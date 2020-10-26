Дрожжина и Цивин задержаны по подозрению в мошенничестве с имуществом Баталова

Советская актриса Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин задержаны по подозрению в мошеннических действиях с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что Цивину и Дрожжиной предъявлены официальные обвинения. А на спорное имущество наложен арест.

В настоящее время проводятся необходимые судебные экспертизы, включая почерковедческую.

Ранее сообщалось, что вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обратилась за помощью в связи с тем, что она и ее дочь, страдающая ДЦП, лишились обманным путем доли в четырехкомнатной квартире, а также мастерской актера, двух квартир, одна из которых располагается в центре Москвы и крупной денежной суммы. В произошедшем пожилая женщина обвинила Наталию Дрожжину и ее супруга. Знаменитость стала активно появляться в семье актера после его смерти.