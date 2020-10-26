Дрожжина и Цивин задержаны по подозрению в мошенничестве с имуществом Баталова

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 2 503

Следственный комитет России предъявил фигурантам уголовного дела официальные обвинения.

Дрожжина и Цивин задержаны по подозрению в мошенничестве с имуществом Баталова

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Советская актриса Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин задержаны по подозрению в мошеннических действиях с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что Цивину и Дрожжиной предъявлены официальные обвинения. А на спорное имущество наложен арест.

В настоящее время проводятся необходимые судебные экспертизы, включая почерковедческую.

Ранее сообщалось, что вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обратилась за помощью в связи с тем, что она и ее дочь, страдающая ДЦП, лишились обманным путем доли в четырехкомнатной квартире, а также мастерской актера, двух квартир, одна из которых располагается в центре Москвы и крупной денежной суммы. В произошедшем пожилая женщина обвинила Наталию Дрожжину и ее супруга. Знаменитость стала активно появляться в семье актера после его смерти.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.47
-0.61 90.41
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Якубович ответил, что будет с «Поле чудес» после его ухода
10:55
«Меня покалечили»: Светличная рассказала, как сын и внучка травили ее ртутью
10:45
Преподавателя петербургского вуза убили и отрезали ей палец
10:38
«Их слово — закон»: Тихановская призвала белорусов выйти на забастовку
10:34
Как вернуть обоняние после коронавируса? — советы отоларингологов
10:30
Будь готов: на автодроме «Игора Драйв» учат автомобилистов контраварийному вождению

Сейчас читают

Под покровительством высших сил: ТОП-3 знака зодиака, которые «родились в рубашке»
Топалова потребовали выгнать из шоу «Ледниковый период»
Что известно об убитом депутате Александре Петрове?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок