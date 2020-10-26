«Они думали, что им сойдет с рук» — друг Баталова о мошенничестве с имуществом

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Светлана Шевченко
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Следственный комитет задержал актрису Наталию Дрожжину и ее супруга в качестве фигурантов уголовного дела. Им предъявлены обвинения.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Народный артист РФ, режиссер и художник Юрий Норштейн, близкий друг Алексея Баталова назвал произошедшее с его вдовой и дочерью шокирующим случаем.

«Я когда узнал об этом, я не мог поверить в происходящее», — заявил в интервью 5-tv.ru режиссер.

Норштейн рассказал, что видел Наталию Дрожжину и Михаила Цивина в течение многих лет на семейных праздниках Алексея Баталова.

«Они всегда были дружелюбны, вели себя с большим сочувствием к Гитане и много сделали… Занимались похоронами Алексея Владимировича. И доской памятной и памятником. И когда это обернулось так неожиданно, то для меня это стало просто катастрофой. Потому что не понимаешь, кому можно тогда доверять! Они были достаточно близкими людьми и для Гитаны, и для Маши», — подчеркивает шокированный друг знаменитого актера.

Возможно, как считает Норштейн, Дрожжина и Цивин не предполагали, что все будет иметь такой общественный резонанс и дойдет до расследования Следственного комитета, или надеялись на связи в структурах. Но это лишь догадки, подчеркивает друг актера.

«Но сам факт, что это дело расследуется так открыто… Это все говорит о том, что несмотря на многие „но“, у нас все-таки действует право защиты от таких людей, нападающих на чужую жизнь», — подчеркнул режиссер, выразив надежду, что дело будет доведено до конца.

Что касается документов и подписей, которые в интервью множества СМИ показывал Михаил Цивин, Норштейн категорически заявил, что ему «плевать» на них, потому что обманута пожилая женщина и совсем неготовая к сопротивлению, а также ее больная ДЦП дочь, которая живет благодаря творчеству.

«Это при ее состоянии, когда она не готова себя обслужить. И это на такого человека идет нападение. Это вдвойне преступно!» — в сердцах заявил режиссер, подчеркнув, что «вердикт должен вынести только Следственный комитет».

Норштейн выразил надежду, что это уголовное дело поможет не только Гитане Аркадьевне и ее дочери, но и другим малоизвестным людям, которые могли оказаться в подобной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивины были сегодня задержаны Следственным комитетом в рамках уголовного дела о мошеннических действиях с имуществом семьи Алексея Баталова.

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