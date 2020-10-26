Радикально: Варум предложили битой «наказать» Агутина за измену

Более месяца прошло с того момента, как весть о возможной измене певца Леонида Агутина супруге Анжелике Варум заполонила интернет. Казалось, все обсудили, выяснили, но нет: особо впечатлительные фолловеры продолжают «терроризировать» звезд.

Так, накануне консультанты магазина спортивных товаров предложили артистке прикупить несколько тяжелых снарядов, чтобы наказать неверного избранника.

«Машенька (Реальное имя Анжелики Варум — Прим.ред.), опять этот медведь изменил вам? Наш магазин представляет биты для бейсбола и прочих нужд», — с иронией обратились они к певице.

Оправдываться перед фанатами Анжелика, конечно, не стала, однако ответила, что в принципе не приемлет такие способы выяснения отношений.

«Зачем же так радикально — с битой, да в русскую народную сказку» — цитирует звезду «7дней.ru».

Instagram @avarum

Как писал ранее ФАН, речь идет о странном случае с Агутиным на фестивале «Кинотавр» в 2020 году. По словам неких источников, артист резвился с красивой брюнеткой в одном из отелей Сочи всю ночь, а на утро юная особа рассказала обо всем своим подругам.

Впрочем, сами знаменитости комментировать ситуацию не стали. К слову, Анжелика Варум не раз отмечала, что секрет семейного счастья в том, что некогда существующие «противоречия и неудобства со временем становятся неотъемлемой частью» жизни влюбленных.

«Страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой. Не помню, в какой момент это с нами, женщинами, происходит, но происходит», — философски размышляла звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Агутин впервые признался, что пробовал секс втроем.