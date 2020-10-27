Почему Алибасов изменил свое отношение к Лидии Федосеевой-Шукшиной?

Федосеева-Шукшина вернула себе квартиру, за которую несколько месяцев боролась с Бари Алибасовым! Что актриса собирается делать со вновь обретенной недвижимостью? Правда ли, продюсер хотел обмануть жену? И почему пара вновь заговорила о разводе? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов почти полгода не могли договориться о судьбе квартиры в Новой Москве. Изначально недвижимость была куплена актрисой.

«Мне хотелось квартирку. Я люблю квартиры», — рассказывала Лидия Федосеева-Шукшина.

Но женщина переписала ее на супруга. А тот, в свою очередь, оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря. Впоследствии Шукшина заявила, что ничего никому не дарила. Назвала мужа предателем и решила забрать квартиру обратно. Несколько месяцев Алибасов и Шукшина выясняли отношения и даже собрались разводиться. Каждая сторона выдвигала свою версию происходящего. Продюсер утверждал: схема с бумагами была нужна, чтобы защитить недвижимость актрисы от ее дочери Ольги:

«Она боялась чего-то, что Оля и прочие отнимут у нее квартиру. Поэтому она уговаривала меня, чтобы эту квартиру переписали, не переписала, подарила мне».

Ольга, в свою очередь, обвиняла отчима в том, что тот хочет обворовать ее мать:

«Совершенно не верю в этот брак, считаю его фиктивным».

Но сама Лидия Николаевна не верит, что некогда близкий человек мог быть способен на такое: «Думаю, это не его была идея. Не знаю чья, что, почему там случилось у него. У меня такое впечатление, что он от кого-то зависит, не знаю от кого».

«Я от Лиды не ожидал так много лжи, так много грязи, выдуманного», — говорит Алибасов.

В итоге суд признал сделку недействительной и постановил: единственной хозяйкой жилья в Новой Москве является Лидия Федосеева-Шукшина.

«Я счастлива, что суд мне возвратил то, что мне положено по закону!» — говорит Лидия Федосеева-Шукшина.

Представители Алибасова сообщили, что будут обжаловать решение. Слишком много нестыковок в этом деле.

«Она подписала договор дарения, где человек с любым зрением, там чуть ли не 30% страницы занимает у нас „Договор дарения“», — говорит Сергей Жорин, адвокат Алибасова.

Потом Шукшина сходила к нотариусу, где получила заверенную им бумагу о том, что сделка зарегистрирована. Квартира перешла в собственность Бари. Казалось, все были довольны. А несколько месяцев спустя Лидия Николаевна обвинила мужа в предательстве. Правда, актриса все время путалась в показаниях.

«Сначала ее версия была, что ей подсунули последний лист договора, а первый лист договора она не видела. Но потом Лидия Николаевна узнала, что договор был всего на одном листочке и она поменяла версию. Сказала, что она была без слухового аппарата и не слышала что происходит», — рассказал адвокат Алибасова Сергей Жорин.

Но Жорин предоставил в суде видео, на котором женщина отвечает на поставленные вопросы, а значит, прекрасно слышит. Тогда Шукшина сказала: она просто не поняла, что именно подписывает.

«Заявила, что да, она подписывала документ. Да, она хорошо все видела, слышала, но она думала, что это завещание», — рассказал адвокат Алибасова Сергей Жорин.

По словам Сергея Жорина, обычно в таких случаях назначается психолого-психиатрическая экспертиза. И только по ее результатам можно говорить о невменяемости человека. Но Шукшину к врачу не отправили.

«По каким-то причинам суд отказал назначение этой экспертизы и на глазок определил, что Лидия Николаевна не понимала, что она подписывает», — говорит Сергей Жорин.

«Это, конечно, такой хитрый ход. Ее самой или ее адвоката. Обрисовать это дело так, что Лида была невменяемой. Больная, сумасшедшая поэтому», — считает Бари Алибасов.

Бари делится: уже и сам не рад, что ввязался в эту историю. Он пытался помочь любимой, а в итоге оказался виноватым:

«Теперь в результате всей этой истории я такой мошенник, дурачок и не совсем нормальный человек».

Еще недавно продюсер признавался актрисе в любви и осыпал подарками. Они выглядели счастливыми и уверяли: развод отменяется! Но теперь Алибасов снова заговорил о расставании:

«Все мои друзья и близкие и настаивают на том, что надо с ней развестись. И прекратить вообще любые отношения. Ну, конечно, после такого поступка я думаю только о разводе».

Шоумен объясняет: во всем виновата Ольга:

«Только тебе могу сказать, лично, Оля — мразь. Редкая мразь».

Что будет с жилплощадью в Новой Москве — пока неизвестно. Продавать ее Лидия Николаевна не собирается. Но и жить там одной 82-летней актрисе будет тяжело.

«Такая небольшая, глухая, деревушка. Кто с ней будет жизнь, кто за ней будет ухаживать. Она ведь не первой молодости», — говорит адвокат Юлиан Соболев.

Адвокат Шукшиной делится: сюда бы Алибасова с его энергией и умением поднимать шумиху! Он бы сразу навел порядок.

«Конечно, я мог бы продолжать общаться с Лидой, дружить и воссоздать ту атмосферу, в которой мы были больше десяти лет», — говорит Бари Алибасов.

Что, если паре действительно стоит переехать в квартиру вдвоем? Подальше от друзей и детей, которые настраивают их друг против друга. Возможно, тогда им удастся спасти брак. Ведь чувства до сих пор не остыли.