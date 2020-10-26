Видео, на котором Хабиб Нурмагомедов удирает от гигантской змеи, взорвало сеть

Видео, на котором боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов убегает от громадной змеи, набирает популярность в сети. Ролик выложил на своей странице в Instagram тренер Хавьер Мендес. Забавная сцена была снята во время подготовки к поединку Хабиба с американцем Джастином Гэтжи, закончившегося 24 октября победой россиянина.

На видео в зал притаскивают огромное пресмыкающееся, предположительно питона. Увидев его, Нурмагомедов начинает метаться по помещению, а затем направляется к лестнице, чтобы убежать вниз, но путь ему преграждает другой беглец.

Instagram @khabib_nurmagomedov

Ранее в сети появлялся ролик, на котором чемпион борется с медведем. Сам Нурмагомедов при этом рассказывал, как отце учил его биться со зверем, когда ему было девять лет.