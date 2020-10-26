Видео, на котором Хабиб Нурмагомедов удирает от гигантской змеи, взорвало сеть

|
Светлана Александрова
1 417

Забавный ролик был снят во время подготовки к бою с американцем Джастином Гэтжи.

Фото, видео: Instagram @khabib_nurmagomedov

Видео, на котором боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов убегает от громадной змеи, набирает популярность в сети. Ролик выложил на своей странице в Instagram тренер Хавьер Мендес. Забавная сцена была снята во время подготовки к поединку Хабиба с американцем Джастином Гэтжи, закончившегося 24 октября победой россиянина.

На видео в зал притаскивают огромное пресмыкающееся, предположительно питона. Увидев его, Нурмагомедов начинает метаться по помещению, а затем направляется к лестнице, чтобы убежать вниз, но путь ему преграждает другой беглец.

Instagram @khabib_nurmagomedov

Ранее в сети появлялся ролик, на котором чемпион борется с медведем. Сам Нурмагомедов при этом рассказывал, как отце учил его биться со зверем, когда ему было девять лет.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.46
0.02 90.36
-0.09
Устоять невозможно: дамы каких знаков зодиака пленят мужчин с первой встр...

Последние новости

22:19
«Вместо инъекций использую фотошоп»: Казаченко ответила Борисовой на упреки в излишней ретуши
22:11
Семь школьников отравились газом в Таганроге
22:02
Британцы узнали о существовании «запасной» Елизаветы II
21:48
Турция может вновь закрыть границы для туристов из-за пандемии
21:36
Кто она, девушка, подарившая ребенка «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки?
21:26
Инфицированный COVID режиссер Роман Виктюк находится в реанимации

Сейчас читают

Еще ого-го: три бабушки шоу-бизнеса, которые выглядят гораздо моложе своих лет
Евгений Петросян госпитализирован в столичную больницу
Сергей Жорин оценил перспективы Дрожжиной и Цивина в деле об имуществе Баталова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок