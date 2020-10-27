Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о состоянии здоровья госпитализированного с подозрением на COVID-19 известного сатирика Евгении Петросяна.

«Все не так плохо, как об этом пишут. Действительно, есть подозрения на коронавирус. Диагноз пока не поставлен», — успокоил Жорин поклонников в интервью 5-tv.ru.

Юрист добавил, что Евгений Ваганович решил перестраховаться и, учитывая возраст обратился к медикам и принял решение о госпитализации. Что касается его самочувствия, то у сатирика нет температуры и явных признаков коронавируса, наблюдается лишь небольшая слабость.

«Не дождетесь!» — в присущей ему манере в разговоре с Сергеем Жориным пошутил Евгений Петросян на сообщения СМИ.

Юрист заверил, что сатирик чувствует себя хорошо и от его имени поблагодарил всех за беспокойство.