«Не дождетесь!» — Жорин о госпитализации и самочувствии Евгения Петросяна
Известный сатирик почувствовал недомогание и был направлен приехавшими на дом медиками в столичную больницу.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о состоянии здоровья госпитализированного с подозрением на COVID-19 известного сатирика Евгении Петросяна.
«Все не так плохо, как об этом пишут. Действительно, есть подозрения на коронавирус. Диагноз пока не поставлен», — успокоил Жорин поклонников в интервью 5-tv.ru.
Юрист добавил, что Евгений Ваганович решил перестраховаться и, учитывая возраст обратился к медикам и принял решение о госпитализации. Что касается его самочувствия, то у сатирика нет температуры и явных признаков коронавируса, наблюдается лишь небольшая слабость.
«Не дождетесь!» — в присущей ему манере в разговоре с Сергеем Жориным пошутил Евгений Петросян на сообщения СМИ.
Юрист заверил, что сатирик чувствует себя хорошо и от его имени поблагодарил всех за беспокойство.
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