Петросян отреагировал на новости о собственной госпитализации с COVID-19
75-летний юморист пожелал всем крепкого здоровья.
Фото: Instagram @petrosyanevgeny
Евгений Петросян опроверг сообщения о том, что его якобы госпитализировали с подозрением на коронавирус. В интервью сайту KP.RU юморист посмеялся от души над новостями о собственной персоне.
«Ну пусть пишут. Им же надо что-то писать. Чувствую себя хорошо и вам желаю доброго здоровья!» — оптимистично заявил 75-летний комедиант.
Местонахождение артиста дома, а не в больнице подтвердил и друг Петросяна писатель Георгий Териков. Он заявил, что разговаривал с приятелем накануне.
«Все это фейк. Только что с Петросяном говорил, он сидит дома. Обсуждали нашу новую юмористическую программу», — сказал писатель.
Ранее 5-tv.ru писал, что известный юморист действительно посетил столичную клинику, чтобы удостовериться, что здоров.
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