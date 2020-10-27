Петросян отреагировал на новости о собственной госпитализации с COVID-19

Евгений Петросян опроверг сообщения о том, что его якобы госпитализировали с подозрением на коронавирус. В интервью сайту KP.RU юморист посмеялся от души над новостями о собственной персоне.

«Ну пусть пишут. Им же надо что-то писать. Чувствую себя хорошо и вам желаю доброго здоровья!» — оптимистично заявил 75-летний комедиант.

Местонахождение артиста дома, а не в больнице подтвердил и друг Петросяна писатель Георгий Териков. Он заявил, что разговаривал с приятелем накануне.

«Все это фейк. Только что с Петросяном говорил, он сидит дома. Обсуждали нашу новую юмористическую программу», — сказал писатель.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный юморист действительно посетил столичную клинику, чтобы удостовериться, что здоров.