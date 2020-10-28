«Слона не приметили»: сын Сафронова рассказал, как едва не перевернул самолет

Сын знаменитого российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин то и дело попадает в неловкие ситуации: то застрянет в туалете на борту самолета из-за большого веса, то проведет травмоопасную ночь в отеле с возлюбленной, то едва не переломает себе ноги на отдыхе. Сам пианист не отрицает, что он «бедовый», и с радостью рассказывает публике новые и все более смешные случаи из жизни.

Так, в беседе с 5-tv.ru Затравкин поделился историей, о которой до настоящего момента никто и ничего не знал: дело было в далекой и жаркой Танзании.

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Отдыхая на роскошном острове Занзибар у восточного брега Африки, Луке вдруг пришла в голову идея отправиться на сафари. Наследник художника давно мечтал своими глазами увидеть дикую флору и фауну, а потому немедля организовал трансфер в Танзанию на самолете. Правда, не учел того факта, что местные лайнеры крайне малы и почти невесомы — за один «присест» в него поместится не более 11 человек и то вместе с пилотом.

«Я зашел последним, так как мне было выделено почетное место около пилота справа. Уже на взлете была небольшая тревога у всех пассажиров, так как самолет очень тяжело отрывался от земли. Все подумали, что дело в старой технике и меня никто особо не приметил. Так как слоны были впереди, слона в самолете никто не приметил!» — не без иронии заявил Затравкин.

Instagram @lukasafronovofficial

По его словам, спустя 45 минут полета, при заходе на посадку на материковой части Танзании командир судна заподозрил неладное: вместо того, чтобы совершить маневр при ровно стоящем штурвале, борт начал заваливаться на правую сторону.

«Пилот, сообразив, что к чему, принял немедленное решение посадить меня на центральную консоль — торпеду, как в машине коробка передач. В прыжке хищника я перебросил ногу через эту панель и зафиксировался четко посередине самолета. Практически не дыша, в крайнем напряжении пилот все-таки вырулил», — смеясь, рассказывал Лука.

По словам музыканта, в тот самый момент, когда все пассажиры африканского лайнера находились на грани жизни и смерти, он почувствовал себя героем.

«В других самолетах у меня никогда такого не было. Тот самолет и так был наполнен под завязку и, конечно, мое присутствие его немножко „накренило“. Я спас всех пассажиров, чувствуя себя ни больше ни меньше — героем фильма „Авиатор“ Мартина Скорсезе Говардом Хьюзом!» — подытожил сын Никаса Сафронова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лука Затравкин не прошел радиационный контроль и какие еще «нелепые случайности» поджидали его в аэропорту по дороге из Турции домой.