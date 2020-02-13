Лука Сафронов попал в больницу во время путешествия по Африке — видео
У сына прославленного российского художника на Черном континенте что ни день, то приключение!
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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial
Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын известного российского художника Никаса Сафронова, попал в больницу во время отдыха в Танзании. Об этом Лука сообщил на странице в Instagram.
К посту 29-летний наследник художника прикрепил фото, на котором он лежит на больничной койке, а рядом с ним стоит врач. В ролике артист пояснил, что с ним случилось.
«Не все гладко в раю. Я упал с лестницы. Только что меня осмотрел врач, но сказал, что пока рентген делать не надо. Потому что рентген на другом острове. Он дал мне крем пока что на ночь и сказал делать уколы. Все-таки надежда есть несмотря на то, что хруст был сильный, что это не перелом, а ушиб, растяжение. В любом случае я выдержу это испытание».
Подписчики артиста пожелали ему скорейшего выздоровления и посетовали о случившемся.
«Выздоравливайте!»;
«Какой позитивный и приятный человек. Выздоравливай и береги себя!!!»;
«Все у Вас будет хорошо!!! Отдыхайте и возвращайтесь!» — написали фолловеры.
Ранее Лука Затравкин попал в достаточно неприятный инцидент. Он застрял в унитазе самолета Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву. Это происшествие вызвало в сети большой резонанс, а на самого Луку обрушился шквал негатива.
Ранее сын Никаса Сафронова высказался о разводе Петросяна и Степаненко.
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