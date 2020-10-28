ТОП-4 лучших пап среди знаков зодиака

Знак зодиака во многом формирует характер человека. Не зря среди знаменитостей так много Львов, а Эйнштейн, автор теории относительности, родился под знаком нестандартно мыслящих Рыб. 5-tv.ru выяснил, какие знаки зодиака лучше остальных справляются с отцовскими обязанностями.

Рак

Раки — прирожденные родители. Принадлежа к водной стихии, такие люди проще остальных улавливают настроение ближнего. Они с легкостью настраиваются на волну человека и способны вести по-настоящему задушевные разговоры.

Астрологи считают, что Ракам в воспитании детей помогает врожденная эмпатия и умение сопереживать. Взрослым Ракам, в отличие от детей и подростков, хватает зрелости не оказаться в плену эмоций, которыми наполнена жизнь маленьких людей. Взрослые Раки способны наставлять юное поколение, не навязывая ему собственное мнение.

Телец

Телец тяготеет к домашнему уюту и внутреннему спокойствию. Рожденные под вторым знаком зодиака люди любят вкусно поесть и хорошо отдохнуть. Больше этого их привлекает только семейная жизнь.

В роли родителей Тельцы обретают вторую молодость. Они не из тех, кто закрывается от всего нового, считая, что истинная мудрость — в прошлом опыте. Такие люди с интересом поддерживают разговоры с младшими по возрасту. А для собственных детей Тельцы быстро становятся друзьями, а не домашними надзирателями.

Телец, Дева, Рак и Козерог всегда найдут время для ребенка. www.globallookpress / Florian Bachmeier

Дева

Дева привыкла к порядку во всем: в доме, в душе и в отношениях с близкими. Ей противят строгие воспитательные меры. С детьми она предпочитает выстраивать диалог. Будь то мужчина или женщина, Дева заботится о гармонии в семье. Ей важно, чтобы каждый чувствовал себя как дома и не боялся раскрывать душу.

Астрологи по праву считают Деву одним из самых подходящих знаков для отцовства. Такие папы находят время не только для того, чтобы проверить оценки у чада, но даже сделать с ним домашнюю работу! Деву не нужно заставлять заняться ребенком, ведь выстраивание доверительных отношений в семье для них — это главный приоритет.

Козерог

Козероги традиционно кажутся людьми холодными и расчетливыми. В работе они действительно ориентируются только на цифры и дедлайны. А люди для них — просто ресурсы, звенья одной большой системы. Однако в делах семейных Козероги ведут себя совсем иначе.

В кругу родных и близких трудоголики зодиакального круга оттаивают. Они обретают способность к сочувствию и пониманию на уровне жестов и мимики. А вот в детях Козероги видят проекты, над развитием которых необходимо потратить много человеко-часов. Воспитательные меры Козерогов построены на дисциплине и старании.

Сын или дочь десятого знака зодиака перепробует все, какие только возможно, кружки и языковые школы. Освоит восточные единоборства, выучит английский и получит золотую медаль по окончанию школы. Однако без любви и веры в ребенка дело тут точно не обойдется.

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