«Скоро нас будет целая армия»: сын Никаса Сафронова решил заморозить сперму

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Алина Потёмкина
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Лука Сафронов-Затравкин уверен, что его биоматериала хватит на создание успешной футбольной команды.

Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Сын Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин решил «увековечить память о себе». Так оригинально он назвал процесс сдачи спермы на хранение для того, чтобы потом продлить свой род. Решение сын знаменитости принял после возвращения из Турции, где сдал тест на коронавирус. Пандемия заставила его задуматься о потомках, но спешить обзаводиться детьми только из-за эпидемиологической ситуации он не намерен.

«Будьте здоровы, берегите себя и заблаговременно думайте о своем здоровом генофонде! А если кто-то захочет создать футбольную команду мечты, я готов помочь, поделиться исходным материалом для ее создания», — написал Лука.

Instagram @lukasafronovofficial

Также он поделился видео из клиники, где у него приняли биоматериал. Запечатлевать сам процесс его сбора он все-таки не стал.

«Дорогие друзья! Пришел доктор с результатами. Ну, что там?» — вопрошает сын художника, обращаясь к сотруднице клиники.

«Все в порядке. Объем достаточный, подвижность хорошая, концентрация тоже. Такой биоматериал подлежит заморозке и дальнейшему использованию», — отвечает девушка.

«Все в порядке, друзья! Скоро нас будет целая армия!» — радостно заключает Лука.

Сын знаменитого художника — не только мастер сам давать поводы для скандальных заголовков, но и умелец попадать в неловкие ситуации случайно. Ранее 5-tv.ru вспоминал самые яркие казусы с участием сына Никаса Сафронова.

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