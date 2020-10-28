Секс-конфуз, дыра в бассейне и чудо-кот: казусы из жизни тучного сына Сафронова

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова часто попадает в удивительные истории, вряд ли могли бы произойти с обычным человеком. Сам Лука Затравкин обладает недюжинным чувством юмора и всегда без доли стеснения рассказывает уморительные истории из своей жизни. В «копилке» Затравкина случай, как он почти перевернул самолет, застрял в туалете и пробил дно бассейна, но обо всем по порядку.

Приключения в аэропорту

Совсем недавно, возвращаясь из Турции, сын Сафронова попал в неприятную историю в самолете. Лука отправился в туалет, но механизм дверей, кажется, не разделял планов мужчины поскорее вернуться на Родину. Сафронов-Затравкин оказался заблокирован в помещении и не смог вернуться в VIP-зал. К счастью, позже звезду заметил сотрудник воздушной гавани, который помог открыть дверь.

Трещина в бассейне

На отдыхе во все той же Турции Лука буквально стал заложником отеля, который требовал от постояльца выплатить 19 тысяч долларов за пробитое дно лягушатника. Дело в том, что 240-килограммовый Затравкин с разбега нырнул в детский бассейн, не рассчитав глубину. Наследник живописца получил ушибы ног , а в купели образовалась трещина.

Секс-конфуз

Однажды Лука, который ни раз хвастался своим богатым сексуальным опытом, отправился на свидание с девушкой в отель. Пара сняла номер с двумя сдвинутыми односпальными кроватями. Отдавшись процессу, молодой человек не сразу понял, что столь громкие крики его спутница издавала отнюдь не от наслаждения. Его партнерша упала в щель между разъехавшимися кроватями, но лишний вес и пылкость пианиста помешали ему вовремя остановиться.

«Слона в самолете никто не приметил»

На очередном отдыхе, на этот раз в Танзании, сын Сафронова решил отправиться на сафари. Он организовал трансфер из Занзибара до материковой части страны на самолете. Правда, не учел того, что местные лайнеры крайне малы. При заходе на посадку борт начал заваливаться на правый бок.

«Все подумали, что дело в старой технике и меня никто особо не приметил. Так как слоны были впереди, слона в самолете никто не приметил», — отшучивался сам Затравкин.

Казалось бы, бедственное положение спас командир судна: он принял решение пересадить Луку на центральную консоль. Тучный сын художника с изящностью тигра прыгнул и зафиксировался посередине самолета, что помогло пилоту вырулить.

Instagram @lukasafronovofficial

Последняя из девяти жизней кота Джерри

Затравкин впервые рассказал случай, как однажды едва не потерял своего питомца — кота Джерри. Тучный молодой человек сел в кресло, не заметив в нем своего любимца. Услышав истошный крик животного, Лука понял, что раздавил его. От ужаса он не мог пошевелиться почти десять минут и оставался в прежнем положении. Когда хозяин решился наконец встать и проверить кота, тот оказался жив. Сам Затравкин-Сафронов сетует, что именно тогда Джерри израсходовал последнюю из своих девяти кошачьих жизней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что Лука Сафронов пристыдил инфицированную COVID-19 Кристину Асмус.