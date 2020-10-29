Муцениеце попросила совета у актрисы Фекленко по поводу общения с Прилучным

Известная актриса Агата Муцениеце в ходе очередного выпуска своего Youtube-шоу «Честный развод» побеседовала с актрисой Дарьей Фекленко. Знаменитость рассказала о своих бурных романах и дала несколько советов своей молодой коллеге.

Муцениеце поинтересовалась у звезды, как лучше организовать общение с актером Павлом Прилучным с которым она накануне пережила разрыв. Светская львица призналась, что не хочет, чтобы из-за размолвки родителей страдали ее дети.

«Как выстраивать все так, чтобы дети не страдали, оттого что родители разошлись?» - спросила бывшая жена звезды сериала «Мажор».

YouTube @Agata Muceniece

Отвечая на вопрос Агаты, Фекленко отметила, что наследникам никогда не стоит говорить ничего плохого о папе. Кроме того, с отцом своих детей лучше всего поддерживать дружеские отношения, считает артистка.

«Наверно, никогда не надо ни одного плохого слова говорить про отца. Вот если на их глазах отец не бил маму, не бил собаку, значит, во-первых, он не так плох. <…> Посмотри на папу: у него есть ряд заслуг. Я его не зря выбрала. Я рада, что я его выбрала, потому что родились вы», - поделилась своими мыслями Дарья.

Тем временем в сети сейчас активно обсуждают слухи о том, что Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович. Друзья актера утверждает, что он намерен вернуться к Муцениеце. Сама звезда не в курсе подобных планов своего экс-супруга.