Психологи считают, что ревность присуща неуверенным в себе женщинам. Им важно мнение о себе окружающих, а еще они постоянно сравнивает себя с другими девушками. Астрологи определили самых ревнивых представителей зодиакального круга. 5-tv.ru выяснил как нужно вести в общении с такими личностями.

Овен

Овен — пионер зодиакального круга и хочет во всем быть первым. Он принадлежит к стихии огня, поэтому свои эмоции Овен привык выражать ясно и бурно. Ему присуще собственничество, но в то же время он способен испытывать более тонкие переживания. Но в любом случае Овен — самый большой ревнивец среди других знаков.

Астрологи советуют даже не пытаться успокоить душевные бури женщины-Овна. Лучше дать ей время успокоиться, ведь Овны приходят в себя также резко, как и заводятся.

Лев

Лев — прима зодиакального круга. Рожденные под этим знаком знают себе цену и требуют окружающих не только уважать, но любить их. Таким женщинам не свойственно переживать ревность внутри себя. Все свои эмоции по этому поводу женщина-Лев вывалит на партнера. Важнее всего, что сделает она это не дома и даже не при личной встрече, но у всех на глазах.

Специалисты уверяют, что Львы — те еще театралы. Они высоко ценят красивые жесты. Чтобы задобрить любимую женщину-Льва, мужчине следует окружить ее вниманием и заботой. Да такой, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что ее избранник может интересовать кем-то еще.

Скорпион

Скорпион — тихоня зодиакального круга. Они не любят проявлять эмоции на публике, а самым сокровенным делятся только с близкими. В то же время кротость — это не про женщин-Скопионов. Оставаясь внешне спокойными, внутри себя они переживают настоящую бурю эмоций. Такие люди не любят громких скандалов, зато часто одаривают конкурентку колкостями и критикой.

Мужчинам в такой ситуации необходимо по душам поговорить с женщиной-Скорпионом. Таким девушкам мало лайков или совместных снимков в соцсетях. Их избранник должен действительно убедить женщину в том, что ей нечего опасаться. А и единственная, кто его интересует — это она и никто больше.

Стрелец

Стрелец принадлежит к огненной стихии, но к бурному проявлению эмоций он не привык. Женщины-Стрельцы хотят, чтобы их мужчина принадлежал им без остатка. А на появление соперницы они смотрят по-житейски. Такие женщины могут предпочесть скандалу дипломатическую беседу: как со своим избранником, так и с потенциальной конкуренткой.

Астрологи рекомендуют мужчинам чаще выводить своих женщин-Стрельцов в люди. Ресторан, каток, кино или путешествие помогут отвлечься вашей избраннице от дурных мыслей.

Рыбы

Рыбы — один из самых холодных знаков зодиака. Женщины-Рыбы не любят выставлять свои эмоции напоказ. Они предпочитают переживать глубоко внутри себя, но и за разговором тет-а-тет дело не встанет. Такая женщина не будет выносить сор из избы, поэтому все свои умозаключения, пусть и в хаотичном порядке, она вывалит прямиком на мужчину.

Эксперты считают, что единственный шанс избежать ревности женщины-Рыбы — это позволить себе раствориться в мире своей избранницы. Перенимайте ее хобби и взгляды по мере возможности и участвуйте в ее жизни. В таком случае о ревности она и думать забудет.

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