Кто такой новый глава МВД Белоруссии Иван Кубраков?

Новым главой МВД Белоруссии стал генерал-майор Иван Кубраков. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства освободил с поста министра внутренних дел Юрия Караева, занимавшего эту должность с 2019 года. Как уточняет агентство «БелТа», Караев назначен помощником президента в Гродненской области.

По данным «Sputnik Беларусь», новый министр — уроженец Могилевщины. Он окончил Минскую школу МВД и республиканскую академию МВД. Начал службу в органах в 1995 году. Прошел путь от участкового до начальника ГУВД Минска. Кубраков — один из самых молодых милицейских генералов. Погоны генерал-майора он получил в 43 года, когда возглавлял витебскую милицию. Стал главой МВД страны в 45 лет.

«Замысел у меня был, чтобы создать сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта. И я очень надеюсь, что у вас эта работа получится», — сказал Лукашенко при назначении Кубракова.

Как предполагают местные политологи, назначение нового министра свидетельствует о решимости белорусских властей снизить напряжение в обществе, урегулировать взаимные претензии и продолжить реализацию концепции национального диалога.

Накануне уже экс-глава министерства Караев заявил о праве милиционеров применять оружие к тем, кто на них нападает. По его словам, за 26 лет президентства Лукашенко белорусские силовики были готовы только к проявлению гуманности и не успели перестроиться сейчас, когда началась «война». Каждого милиционера еще на тот момент действующий министр призвал первым браться за оружие и стрелять в тех, кто может представлять угрозу его жизни.

И Караев, и новый глава МВД Кубраков в октябре попали под санкции США и Евросоюза, обвинивших руководство страны в фальсификации результатов президентских выборов и применения насилия к протестующим.

Массовые акции протеста на территории Белоруссии стартовали 9 августа. Жители страны выражают возмущение по факту проведенных президентских выборов, безусловным лидером которых стал Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал более 80% голосов.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, представитель оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко нечестным способом завладел властью, вследствие чего призвала сограждан массово выходить на улицы, чтобы опротестовать итоги выборов. Сама оппозиционерка находится в Литве, откуда наблюдает за ситуацией.

13 октября Тихановская обратилась к своему политическому оппоненту и выдвинула ультиматум, в котором потребовала выполнить три условия. В частности, настаивала, что необходимо освободить всех политзаключенных, а также прекратить случаи насилия на улицах.

25 октября срок ультиматума истек. Как и обещала, Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в республике.

Ранее 5-tv.ru писал, кто финансирует забастовки рабочих в Белоруссии, по мнению лидера страны Александра Лукашенко.