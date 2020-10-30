Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

2020-й прошел под знаком норного животного Крысы. Как и подобает грызуну, многие провели этот период, рассевшись по домам, поедая запасы в виде гречки и тушенки. Новый 2021-й подвластен Быку, символу патриархальности и семейности. Однако этим натура символа 2021-го не ограничивается. 5-tv.ru выяснил у астролога Лилии Любимовой, какими будут новые 365 дней для всех обитателей зодиакального круга.

Главная тенденция 2021 года

Гороскоп показывает, что второй по значимости темой нового 2021-го станет труд.

«Бык — это, конечно же, пахарь. Это работник. Поэтому в первую очередь звезды повернутся лицом к тем, кто будет действительно много работать», — рассказала астролог Лилия Любимова.

В чем и как встречать 2021 год?

Встречать 2021-й, как показывает гороскоп, нужно в цветах его символа. Это задобрит хозяина новых 365 дней и привлечет удачу.

«Встречать год Металлического Быка следует в нарядах цвета властелина года. Это белый, серебряный, вообще все светлые земляные тона. Бледно-голубые, бледно-бежевые, золотистые, бледно-сиреневые, бледно-зеленые», — советует астролог.

Также гороскоп показывает, что следует избегать провокационных цветов. А еще не рекомендуется встречать новый 2021-й в одежде красного и оранжевого оттенков, потому что это не понравится хозяину года. Хуже них могут быть только изделия из кожи. Астролог призывает обратить внимание на одежду из хлопка или льна, а вместо туфель из натуральной кожи надеть кроссовки.

Встречать новый 2021-й лучше в домашней обстановке. На столе в этот раз не должно быть мяса, ведь Бык — вегетарианец. Не стесняйтесь звать на праздник многочисленных родственников и друзей. Хозяин года, как показывает гороскоп, тяготеет к семейным встречам.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2021 год

Самыми успешными на любовном фронте в 2021-м будут водные знаки: Рак, Скорпион и Рыбы.

«Здесь история про влияние такой планеты, как Нептун — она на них достаточно сильно влияет. В этом году она будет находиться практически в серединке знака Рыб и, собственно, давать возможность представителям этого знака обрести свою вторую половинку», — уверена эксперт.

Сильные романтические увлечения, судя по гороскопу, в 2021-м ожидают Деву и Козерога. Их ожидает новый опыт личностного характера, который вероятен в первой половине 2021-го. Вторая половина пройдет в атмосфере романтики у Весов и Водолея.

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Эксперт тем не менее призывает Дев, Козерогов, Весов и Водолеев к осторожности. Гороскоп показывает, что в 2021-м их может ожидать неожиданная влюбленность. Для остальных участников зодиакального круга новый 2021-й в плане личной жизни пройдет нейтрально. Но и тут возможны исключения.

«У Стрельца этот год может быть очень хорошим. Это год, когда Стрелец может встретить какую-то свою любовь — один раз на всю жизнь. Год, возможно, духовного брака, венчания, церковного брака», — рассказала специалист.

Другим знакам, как показывает гороскоп, звезды в 2021-м не подготовили каких-то сюрпризов на романтической почве. Дальнейшее развитие ситуации в этой сфере зависит целиком от человека.



Гороскоп здоровья для всех знаков в 2021 году

Скорпиону в 2021-м придется непросто, но со здоровьем у тихони зодиакального круга будет все в порядке. Гороскоп показывает, что, несмотря на проблемы в карьере, с самочувствием у Скорпионов в этом году вопросов не возникнет.

«Здоровьем в этом году вполне могут похвастаться Козероги и Девы. Вообще представители земных знаков — это люди, которые чаще имеют неплохое здоровье», — заверила Лилия Любимова.

В то же время земным Тельцам в первую половину 2021-го стоит быть осторожнее. Судя по гороскопу, сильное влияние на них в этот период окажет проход Черной Луны через этот знак. Возможно, в этот период Тельцы столкнутся с заболеваниями горла, щитовидной железы, гормональной системы и обострением хронических заболеваний.

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Кроме Тельцов, проблемы со здоровьем ожидают Близнецов. Главные эрудиты гороскопа заболеют похожими недугами во второй половине 2021-го. У них, как показывает гороскоп, в этот период возможно обострение недугов нервной системы, дыхательных путей, легких. Звезды настоятельно советуют курящим Близнецам расстаться с этой пагубной привычкой.

Непростой 2021-й в плане здоровья ожидает Львов. Гороскоп показывает, что ему в 2021-м следует не перенапрягаться.

Звезды в 2021-м всячески благоволят планирующим пополнение в семье Овнам, Весам, Стрельцам и Водолеям.



Самые успешные знаки в 2021 году

Эксперт прогнозирует, что у некоторых знаков зодиака шансы на успех в 2021-м выше, чем у остальных. Гороскоп показывает, что везти в Новом году больше всего будет представителям огненной и воздушной стихии.

«Наиболее успешным 2021-й год может быть для представителей следующих знаков: Весы, Близнецы, Стрелец и Овен. Влияние таких планет, как Юпитер и Сатурн, на представителей этих знаков поможет им в работе и в карьере. Это год, когда можно добиться хорошего продвижения и взлета в обществе и социальной лестнице», — считает астролог.

Также гороскоп показывает, что 2021-й может оказаться интересным для Водолеев. По словам астролога, в этот период они могут поменять то, чем они занимались по жизни. А вот Львам придется несладко: большой кошке зодиакального круга придется постоянно выбирать. Судя по гороскопу, Львам (особенно прекрасной половине) придется метаться между карьерой и семьей.

Каким знакам придется непросто в 2021 году

Белый Металлический Бык не собирается размениваться по пустякам. Все 12 обитателей зодиакального круга для него равны. Судя по гороскопу, поблажек не будет даже для Тельца — родственника покровителя 2021-го.

«Чуть более сложный год будет для таких знаков, как Скорпион и Телец. Здесь могут быть всякие сложности, срывы планов, конфликты с начальством, какие-то такие карьерные неурядицы», — рассказала Лилия Любимова.

Астролог рекомендует Тельцу и Скорпиону отложить свои начинания и цели до лучших времен. Для Девы и Рака, судя по гороскопу, 2021-й — это период скрытых возможностей. В этот период специалист советует им обратить внимание на свое окружение. Гороскоп показывает, что эти двое в 2021-м могут найти того, кто способен будет составить им хорошую протекцию.

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Проблемы с деньгами в 2021-м ожидать стоит Тельцам и Близнецам. Родственник символа новых 365 дней, судя по гороскопу, встретится с ними в первой половине 2021-го. Близнецы — во второй.



Для каких знаков 2021-й будет нейтрален

Белый Металлический Бык, как показывает гороскоп, сохранит нейтралитет по отношению к Рыбам и Козерогам.

«Для Козерогов прошедший год был достаточно интенсивный. В этом году, с точки зрения работы, карьеры и профессии, звезды предлагают им расслабиться и выдохнуть немножко. А Рыбам звезды предлагают, так скажем, с точки зрения работы и профессии, готовить сани летом, как говорится. А телегу — зимой», — заверила астролог.

Гороскоп показывает, что Рыбам следует проанализировать обстановку, не предпринимая никаких действий. Следует изучить положение дел в работе. Возможно, потребуется дополнительное образование. Под последним подразумевается не только вуз, но курсы повышения квалификации. Но к реализации своих замыслов астролог рекомендует Рыбам приступать не раньше 2021-го, который, по мнению Лилии Любимовой, будет настроен к знакам зодиака куда благосклоннее, чем прошлый.

2021 год будет лучше или хуже 2020-го?

«Этот год у нас будет гораздо лучше — однозначно. Звезды к нам будут более благодушны. Следующее такое повторение сложного и противоречивого [года] будет очень-очень нескоро. Если быть точным — в конце текущего столетия», — уточнила Лилия Любимова.

Астролог напомнила сразу о шести затмениях в 2020-м. Подобное явление, по мнению эксперта, бывает крайне редко. В последний раз его наблюдали в 1938-м, когда Адольф Гитлер включил в состав Германии Австрию, что, по-сути, развязало ему руки. В 2021-м ожидается всего четыре затмения, но все они будут носить легкий и приятный характер.

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Также эксперты ожидают куда меньше ретроградных планет, когда в 2020-м в ретроградном состоянии успели побывать Меркурий, Марс и Венера. В 2021-м следует готовиться разве что к ретроградному Меркурию, что само по себе случается ежегодно. А вот Марс оказывается в этом положении раз в пару лет, Венера — раз в полтора. В 2020-м сошлись ретро-фазы, негативные затмения. Возможно, в этом и кроется причина дестабилизации многих сфер жизни в 2020-м.

