«Хорошо смотритесь»: разведенную Муцениеце заметили в объятиях холостого актера

Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце после развода решила с головой окунуться в карьеру. Надо признать, что звезда начала делать успехи в этом поприще. Сейчас Муцениеце принимает участие в съемках сериала «Крюк» и радостно делится с фолловерами своего Instagram-аккаунта кадрами с площадки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Agata M (@agataagata) 28 Окт 2020 в 6:21 PDT

На одном из фото поклонники заметили свою любимицу в объятиях высокого красавца. Им оказался 28-летний актер Марк Вдовин. Как пишет «Экономика сегодня», подписчики тут же вычислили, что молодой человек холост и посоветовали разведенной Муцениеце присмотреться к коллеге.

«Вы так хорошо смотритесь!»

«Видно, что между вами искра»;

«Ждем, когда объявите себя парой», — написали фолловеры.

Кроме этого, подписчики аккаунта звезды не забыли отметить и ее «потрясный» образ. В последний день съемок проекта Агата надела золотое блестящее платье с открытой спиной, которое выигрышно демонстрировало ее фигуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Муцениеце относится к сведениям о том, что Павел Прилучный хочет ее вернуть.