«Хорошо смотритесь»: разведенную Муцениеце заметили в объятиях холостого актера
Поклонники предположили, что бывшая жена Павла Прилучного активно строит не только карьеру, но и личную жизнь.
Фото: Instagram @agataagata
Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце после развода решила с головой окунуться в карьеру. Надо признать, что звезда начала делать успехи в этом поприще. Сейчас Муцениеце принимает участие в съемках сериала «Крюк» и радостно делится с фолловерами своего Instagram-аккаунта кадрами с площадки.
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На одном из фото поклонники заметили свою любимицу в объятиях высокого красавца. Им оказался 28-летний актер Марк Вдовин. Как пишет «Экономика сегодня», подписчики тут же вычислили, что молодой человек холост и посоветовали разведенной Муцениеце присмотреться к коллеге.
«Вы так хорошо смотритесь!»
«Видно, что между вами искра»;
«Ждем, когда объявите себя парой», — написали фолловеры.
Кроме этого, подписчики аккаунта звезды не забыли отметить и ее «потрясный» образ. В последний день съемок проекта Агата надела золотое блестящее платье с открытой спиной, которое выигрышно демонстрировало ее фигуру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Муцениеце относится к сведениям о том, что Павел Прилучный хочет ее вернуть.
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