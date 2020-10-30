«100% поражения легких» — названа причина смерти Александра Ведерникова
Музыкального руководителя Михайловского театра не стало на 57-м году жизни.
Фото: ТАСС / Viktor Chernov
Причиной смерти главного дирижера Михайловского театра Александра Ведерникова стал коронавирус. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
«Это случилось в 52-й московской больнице. Стопроцентное поражение легких и диагностирован коронавирус», — сообщил Урин.
Он добавил, что Ведерников посвятил всю свою жизнь музыке, делясь своим пониманием музыкального искусства с огромной аудиторией.
«С 2001 по 2009 Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. Для Большого это был очень живой творческий период, были поставлены спектакли, которые вошли в историю музыкального театра, в том числе «Руслан и Людмила», «Огненный ангел», «Дети Розенталя» и «Фальстаф», — поделился воспоминаниями о совместной работе гендир ГАБТ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что последние годы Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Петербурге.
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