«100% поражения легких» — названа причина смерти Александра Ведерникова

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Светлана Шевченко
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Музыкального руководителя Михайловского театра не стало на 57-м году жизни.

«100% поражения легких» — названа причина смерти Александра Ведерникова

Фото: ТАСС / Viktor Chernov

Причиной смерти главного дирижера Михайловского театра Александра Ведерникова стал коронавирус. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

«Это случилось в 52-й московской больнице. Стопроцентное поражение легких и диагностирован коронавирус», — сообщил Урин.

Он добавил, что Ведерников посвятил всю свою жизнь музыке, делясь своим пониманием музыкального искусства с огромной аудиторией.

«С 2001 по 2009 Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. Для Большого это был очень живой творческий период, были поставлены спектакли, которые вошли в историю музыкального театра, в том числе «Руслан и Людмила», «Огненный ангел», «Дети Розенталя» и «Фальстаф», — поделился воспоминаниями о совместной работе гендир ГАБТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последние годы Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Петербурге.

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