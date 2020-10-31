Момент мощного взрыва в поликлинике Челябинска попал на видео
| Нюра Незванова Происшествия 2 453
Из лечебного учреждения эвакуируют 150 человек.
Фото, видео: ВКонтакте @axaxaxxaxxaxaxax, @achnov
В сети появилось видео мощного взрыва в поликлинике Челябинска. На данный момент известно, что принято решение об эвакуации 150 человек из лечебного учреждения. В реанимации содержатся три пациента, их готовят к переводу в городскую больницу № 1, 20 человек — в ОКБ№ 3.
По сообщениям МЧС, возгорание произошло 31 октября около 9 утра. В поликлинике на улице Ленина произошел взрыв в кислородной будке, которая была пристроена к корпусу здания.
По данным Минздрава, в результате происшествия никто не пострадал.
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