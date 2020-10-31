Очевидец снял на видео пожар в больнице Челябинска за пару секунд до взрыва

Местный житель снял на видео, как дым валит из здания челябинской поликлиники. Буквально спустя пару секунд раздается мощный взрыв. На кадрах видео, что очевидец в какой-то момент даже теряет координацию, оглушенный происходящим.

Позже стало известно, что возгорание произошло в кислородной комнате.

В региональном МЧС уже сообщили, что взорвавшееся оборудование ранее в стационаре не использовалось. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за неправильной эксплуатации.

Сообщалось также об обнаружении тел двоих пациентов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил журналистам, что люди умерли до событий со взрывом.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео мощного взрыва в челябинской больнице.