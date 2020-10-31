Очевидец снял на видео пожар в больнице Челябинска за пару секунд до взрыва

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 242

Все происходящее снял один из местных жителей, проживающий неподалеку от места событий.

Фото, видео: Instagram @chelyabino; 5-tv.ru

Местный житель снял на видео, как дым валит из здания челябинской поликлиники. Буквально спустя пару секунд раздается мощный взрыв. На кадрах видео, что очевидец в какой-то момент даже теряет координацию, оглушенный происходящим.

Позже стало известно, что возгорание произошло в кислородной комнате.

В региональном МЧС уже сообщили, что взорвавшееся оборудование ранее в стационаре не использовалось. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за неправильной эксплуатации.

Сообщалось также об обнаружении тел двоих пациентов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил журналистам, что люди умерли до событий со взрывом.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео мощного взрыва в челябинской больнице.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
79.33
0.46 92.63
0.03
Василиса Володина поделилась астропрогнозом на ноябрь для всех знаков зод...

Последние новости

16:47
Умерла актриса телеспектакля «А зори здесь тихие» Галина Филимонова
16:42
Россия пообещала помощь Армении в случае боевых действий на ее территории
16:26
Друзья переживают, что Дрожжина и Цивин могут взять в оборот Светличную
16:11
Советник гендиректора УГМК свел счеты с жизнью
15:55
Василиса Володина поделилась астропрогнозом на ноябрь для всех знаков зодиака
15:36
Жителей Подмосковья старше 65 лет ждет самоизоляция с 2 по 15 ноября

Сейчас читают

Василиса Володина поделилась астропрогнозом на ноябрь для всех знаков зодиака
Жила страстями: как Раиса Рязанова добилась своей мечты и потеряла сына
Кравец рассказала, как Дрожжина и Цивин пытались втянуть ее в аферу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Как отметить Хэллоуин-2020? Гид по символам и традициям праз