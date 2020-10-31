Очевидец снял на видео пожар в больнице Челябинска за пару секунд до взрыва
Все происходящее снял один из местных жителей, проживающий неподалеку от места событий.
Фото, видео: Instagram @chelyabino; 5-tv.ru
Местный житель снял на видео, как дым валит из здания челябинской поликлиники. Буквально спустя пару секунд раздается мощный взрыв. На кадрах видео, что очевидец в какой-то момент даже теряет координацию, оглушенный происходящим.
Позже стало известно, что возгорание произошло в кислородной комнате.
В региональном МЧС уже сообщили, что взорвавшееся оборудование ранее в стационаре не использовалось. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за неправильной эксплуатации.
Сообщалось также об обнаружении тел двоих пациентов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил журналистам, что люди умерли до событий со взрывом.
Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео мощного взрыва в челябинской больнице.
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