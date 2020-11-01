Радостная новость в семье Кристины Орбакайте: ее младший сын отучился в магистратуре и воссоединился с мамой после нескольких лет проживания в Англии. По этому поводу счастливая певица сделала селфи с прилетевшим с Туманного Альбиона наследником.

«Вернулся мой Дени! Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь. Пусть все твои идеи сбудутся», — написала артистка в Instagram.

Instagram @orbakaite_k

Поклонники порадовались за парня и знаменитую маму. В комментариях возмужавшего Дени засыпали комплиментами. Подписчики отметили, что 22-летний юноша похож на маму и довольно хорош собой. В числе оставивших отзывы под постом Орбакайте оказалось немало звезд.

«Поздравляю, дорогие! Сын — красавец!» — оценила Анита Цой.

«Деник — молодец! Хорошо, что вы все вместе», — отметил Игорь Николаев.

«Поздравляю с началом нового этапа в жизни! Пусть все получится!» — добавила певица Валерия.

У 49-летней Орбакайте трое детей. В первом браке с Владимиром Пресняковым она родила первенца — Никиту, сейчас ему 29 лет. В союзе с бизнесменом Русланом Байсаровым у певицы появился сын Дени, а от третьего мужа, Михаила Земцова, у знаменитости подрастает восьмилетняя дочь Клавдия.

Дени учился в частном колледже Oxford Study Courses, а затем — в известном университете. Молодой человек изучал основы бизнеса и маркетинга. Будучи частью творческой семьи, Байсаров-младший увлекается искусством.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пугачева отнеслась к расставанию Преснякова и Орбакайте.