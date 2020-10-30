Елена Преснякова рассказала, как Пугачева отнеслась к разводу Орбакайте с мужем

Знакомство певицы Кристины Орбакайте с Владимиром-Пресняковым-младшим состоялось в далеком 1986 году. Бурный роман двух селебрити завязался, когда ему было 18 лет, ей — всего 15. Несмотря на то, что у влюбленных родился наследник, эти отношения с треском развалились спустя десять лет. И на то, как оказалось, были веские причины.

Как рассказала в эфире передачи «Судьба человека» мама артиста, певица Елена Преснякова, сын слишком многого хотел от Орбакайте.

«Владимир всегда говорил, что это он виноват. Он хотел, чтобы Кристина были и мама, и хозяйка. А Кристина хотела проявлять себя на сцене. Ему это не нравилось», — поделилась звезда.

Будучи гостем программы Бориса Корчевникова папа музыканта — композитор Владимир Пресняков-старший — рассказал, что наследник был слишком ветреным, Орбакайте же не нравилось, когда ей докладывали о его похождениях. Вместе с тем артист заметил, что расставание с первой большой любовью его сын переживал крайне тяжело.

«Глупости всякие он творил, очень я за него боялся. Залезал в зоопарк ночью, бродил среди животных, будил медведей. Водил машину рискованно нетрезвый, пил вообще много», — вспоминал Владимир Петрович.

ТАСС / Великжанин Виктор

В заключение Елена Преснякова рассказала, как в свое время к разрыву молодых отнеслась примадонна Алла Пугачева.

«Как-то раз мы встретились на концерте, где выступали Владимир и Кристина. Я, конечно, стала говорить: „Эх, это наш Володька виноват, нужно было быть мудрее“. А Алла Борисовна в ответ: „Да ладно, моя тоже хорошо“. То есть я защищала Кристину, а она — Володю», — отметила мама певца.

В настоящее время Владимир Пресняков-младший счастлив в браке с певицей Натальей Подольской. Несколько лет назад у пары родился сын Артемий, а 22 октября 2020 года — наследник Иван.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Пресняков-младший впервые рассказал, о том, как едва не погиб из-за сильных проблем с алкоголем.