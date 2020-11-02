«Мы выгребаем»: беременная от шамана звезда Versus Battle попросила денег у подписчиков

Осень 2020 года стала для Марины Кацубы самой насыщенной за все ее 33 года. Об этом поэтесса и музыкальная исполнительница рассказала подписчикам в Instagram. Экс-участница Versus Battle напомнила, что скоро станет мамой «маленького индейца» после связи с перуанским шаманом. Двумя неделями ранее она удивила интернет признанием о том, что забеременела после единственной встречи с экзотическим иностранцем. Теперь звезда соцсетей ошеломила пользователей вновь: оказывается, новый молодой человек спустя неделю знакомства выразил готовность усыновить ее будущего ребенка.

«Большая радость, что Семен в 25 лет, встречаясь со мной ровно неделю, по неведомым причинам решил выдать малышу свою фамилию и отчество. В рубрике: „я встретил беременную женщину старше на девять лет и все равно уверен, что она — та самая“. Я каждый день не перестаю поражаться его смелости и доброте. Есть версия, что я его заколдовала», — написала в микроблоге Кацуба.

Instagram @marina_kacuba

По словам Марины, в первый триместр беременности у нее снизились трудоспособность и умственная активность, ухудшилась память, увеличилось слюноотделение во время сна. Зато, как отметила будущая мама, появилась грудь. Однако физиологические плюсы и радость от предстоящего материнства перебивают финансовые сложности поэтессы. Живущая в Петербурге звезда Versus Battle желает перебраться с бойфрендом в столицу и обеспечить себя жильем, однако пока не имеет постоянного дохода. Поэтому она попросила денег у фолловеров.

«Если вы хотите поддержать нашу внезапно образовавшуюся ячейку общества, которой через трудности и приключения, хорошо бы перебраться в Москву, мы будем признательны. Все втроем. У всех бывает заплыв на самую глубину. С нами он случился. Мы выгребаем. И то, что жизнь научила меня не только помогать самой, но и от всей души просить о помощи окружающих, а жесточайший массовый хейт и бессердечная реакция части нашего окружения не отняли у меня этот скилл — тоже большая радость», — отметила Марина.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная акробатка пояснила, почему «продает» место крестных за iPhone.