Участница Versus Battle случайно забеременела от перуанского шамана

Поэтесса и участница Versus Battle Марина Кацуба рассказала своим подписчикам в Instagram, что забеременела от перуанского шамана после первой и единственной встречи. Девушка уверена, что уже знает пол и даже время рождения малыша.

«Будет мальчик. Он родится в 7.40 утра, 22 июня, в день летнего равноденствия. Будет большой Человек. И я прошу у Бога дать мне сил его достойно выносить и вырастить без поддержки отца», — написала Кацуба.

Instagram @marina_kacuba

Поэтесса призналась, что очень переживает за свое будущее, так как отец ее сына не намерен помогать ей. Марина пожаловалась, что не имеет постоянного дохода и буквально существует одним днем без представления о карьерных перспективах. На данный момент девушка даже не решила, в каком городе хочет жить, ведь у нее даже нет денег на аренду квартиры в следующем месяце. Спасает только поддержка семьи, друзей и любимого мужчины.

«Я в шоке от поведения хозяина сперматозоида. Можно много написать в комментариях о том, что не стоит спать с шаманами из Перу на первой и последней же встрече. Но можно и не писать, ибо она уже состоялась… Я к себе и к миру всегда очень добра. Но все утро не могу поверить, что мужчины так ведут себя, ребзя. Невыносимая смесь инфантильности и шаманского эго и такое количество слова „я“ в минуту, что, похоже, мне случайные прохожие больше помогут с воспитанием сына», — посетовала Кацуба.

Марина просит поддержки фолловеров, так как чувствует себя слабой и уязвимой. В ответ на волну обвинений в легкодоступности и истеричности блогер заметила: «если бы в вашем теле лежал трехнедельный индеец, возможно, пост вышел бы еще менее логичным, поверьте мне на слово». Растерянная девушка попросила понимания к ее состоянию и предупредила, что в ближайшее время не стоит ждать от нее активности в социальных сетях.

«И гори, пожалуйста, веки вечные в аду за то, что мы вместе с малышом сейчас так себя ощущаем», — обратилась в конце поста Кацуба к «хозяину сперматозоида» Нейшену.

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