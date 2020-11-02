«Красивое каре!» — Порошина показала Гошу Куценко без знаменитой лысины

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Татьяна Меркер
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Актриса поделилась архивными снимками с бывшим супругом в честь своего 47-летия.

«Красивое каре!» — Порошина показала Гошу Куценко без знаменитой лысины

Фото: globallookpress.com

Актриса Мария Порошина в честь своего 47-летия порадовала фанатов трогательным видео ярких моментов из своей жизни, в которое включила архивные кадры, в том числе, с первым мужем актером Гошей Куценко.

«Мамочка, папочка, люблю вас, благодарю за все!» — подписала публикацию звезда «Ночного дозора».

Внимательные зрители ее Instagram-аккаунта обратили внимание на то, что на раритетном снимке Куценко запечатлен с богатой шевелюрой. В кадре у звезды российского кинематографа еще нет его «фирменной» лысины, которая стала своеобразной фишкой актера. Забыв о поздравлениях именинницы, они принялись иронизировать на парикмахерскую тему.

«Красивое каре у обоих»

«Копна волос у Гоши не хуже вашей!»

«У кого на снимке волосы длинней?» — шутили поклонники.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Оказалось, что бывший муж актрисы еще следит за ней в социальных сетях. Увидев в аккаунте Порошиной снимок с тех времен, когда супруги еще были вместе, он не упустил возможности напомнить о себе комментарием.

«Родные лица», — написал Куценко.

Мария Порошина и Гоша Куценко прожили в браке пять лет. В союзе актеров родилась дочь Полина, которой сейчас 24 года. Семья рухнула из-за измены мужа, в которой он сам признался Порошиной, едва их дочери исполнилось три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гоша Куценко перенес коронавирус.

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