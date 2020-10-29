«Коварная болезнь»: Куценко победил коронавирус и поделился опытом лечения

Гоша Куценко сообщил, что победил коронавирус и теперь здоров. На своей странице в Instagram актер опубликовал видео, снятое возле клинического госпиталя «Лапино» в Подмосковье. На нем Куценко благодарит спасших его врачей и рекомендует всем обязательно носить маски.

«Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски! Люди не ведают, что болтают!» — написал под роликом артист.

Instagram @goshakutsenko

По его словам, верить нужно только врача и тем, кто уже перенес болезнь, особенно в тяжелой форме. А еще тем, кого уже нет в живых. Куценко также советует брать пример с Китая, где больше миллиарда людей здоровы благодаря элементарной дисциплине.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в начале октября Гоша Куценко рассказал, что переболел COVID-19 и даже не заметил этого. Однако 21 октября появилась информация, что актер госпитализирован с коронавирусной инфекцией.