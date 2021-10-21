Как ведут себя при разводе представители разных знаков зодиака

Раз уж созвездие, под которым родился человек, влияет на его характер, мировосприятие и манеру общаться с окружающими, то и разводятся представители разных знаков зодиака по-разному. Астрологи систематизировали жизненные наблюдения и вывели формулы разводов для каждого.

Овен

Представители этого знака зодиака разводятся громко и без объявления войны. В один прекрасный день они скажут, что все кончено и не станут утруждать себя объяснением причин. А если партнер не согласен, могут и «кастрюлю свежесваренного супа на голову надеть». При этом вполне может оказаться, что это еще и не развод вовсе — Овен может и передумать. Но потом все повторится вновь.

Телец

Это очень терпеливые люди, которые могут годами сносить обиды. К тому же воспринимают супруга как своего рода собственность, в которую вложено много сил и средств. А потому разводятся крайне неохотно. Но если уж решатся, то бесповоротно. И партнеру предстоит долгий и скрупулезный раздел имущества.

Близнецы

Представители этого знака зодиака никогда не расстаются без предварительных объяснений, которые могут длиться дни и ночи напролет и извести партнера до такой степени, что он сам будет умолять бросить его наконец. И вот тогда-то со словами «прекрасно, ты сам так решил» Близнецы уйдут в ночь с видом оскорбленной невинности, а за ближайшим углом откроют шампанское.

Рак

Для Раков развод — очень болезненный процесс, поэтому они обычно терпят до последнего. А если уж семейная жизнь становится для них совсем уж невыносимой, скорее просто однажды молча уйдут и вычеркнут бывшего из круга своего общения. И даже официально развод оформлять не станут.

Лев

Львы обычно разводятся по своей инициативе и с помпой — если и без участия светских хроникеров, то уж точно с сообщениями в соцсетях. Они обязательно пространно и многословно изложат все о своей печали, боли в сердце, благодарности за совместно прожитые годы и так далее. При этом представители этого знака зодиака, как правило сохраняют хорошие отношения с бывшим партнером и всегда готовы протянуть ему лапу в трудную минуту.

Дева

Представители этого знака зодиака могут изводить супруга в течение всей совместной жизни, но когда это занятие наскучит, разводится с опустошенным и опостылевшим партнером предпочтет благородно — без скандалов и судов вынудит договориться обо всем полюбовно.

Весы

Они все любят делать красиво, и разводиться в том числе: убрать квартиру, приготовить вкусный обед, написать душещипательную записку, опрыскать ее духами, оставить на кровати и… исчезнуть. Вернуть Весы не получится, потому что решение о разводе они вынашивали годами и, прежде чем уйти, тщательно взвесили все «за» и «против». К тому же, скорее всего, на горизонте у них уже есть новый потенциальный супруг (а).

Скорпион

Развод со Скорпионом, пожалуй, самый тяжелый случай. Он будет сопровождаться, скандалами, выносом мозга, разделом детей, домашних питомцев и вообще всего имущества вплоть до последних тапочек. При этом не имеет значения, кто был инициатором разрыва — Скорпион одинаково люто будет мстить как за предательство, так и за собственные несбывшиеся надежды.

Стрелец

Родившиеся под этим знаком разводятся тепло и по-дружески. Но пытаться вернуть Стрельца, умолять и валяться в ногах — бесполезно, он будет неумолим, нежно потреплет по плечу, пообещает, что «все будет хорошо» и предложит выпить. А потом уйдет. Зато потом может стать лучшим другом, который с готовностью выручит в любой ситуации — и жалобы среди ночи выслушает, и кота на время отпуска заберет.

Козерог

Представители этого знака зодиака практически никогда не разводятся, поскольку с самого начала крайне тщательно выбирают спутника жизни. А те немногие Козероги, которые все-таки в своем выборе ошиблись, будут до последнего делать вид, что все прекрасно. Они дождутся, когда партнер окончательно осознает безысходность и поймет, что без их помощи не выкарабкается из тяжелой депрессии, и вот тогда тихо уйдут, отомстив таким образом за неудавшийся брак.

Водолей

Прежде чем развестись, Водолей пространно и детально изложит партнеру все свои претензии и объяснит, что в их жизни пошло не так. А потом повторит все это друзьям, знакомым, соседям и случайным попутчикам. Не исключено, что после развода он выпустит в свет книгу на тему проблем в браке и с конечным советом не мучить друг друга и разойтись.

Рыбы

Представители этого знака зодиака обычно разводятся в лучших традициях кинематографа начала XX века — со слезами и заламыванием рук. Причем так ведут себя Рыбы даже в том случае, если сами же и были инициатором расставания. Но вся эта драма будет продолжаться ровно до того момента, когда встанет вопрос о разделе имущества. На этом этапе для сентиментов места больше не останется.

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