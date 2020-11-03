Театр Ермоловой отменил в ноябре все спектакли с Олегом Меньшиковым

Все ноябрьские спектакли с участием актера Олега Меньшикова в Московском драматическом театре имени Марии Ермоловой были отменены. Об этом сообщили представители театра в своем официальном аккаунте в Instagram.

«У нас еще одна грустная новость — все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья», — написано в сообщении.

Instagram @ermolova_theater

Речь идет о спектаклях «Игроки», «Макбет», «Из пустоты… (восемь поэтов)», «Оркестр мечты. Медь» и «1900». Зрителям сообщили, что они смогут вернуть билеты, купленные как онлайн, так и в кассе театра. Также их заверили, что все остальные спектакли в репертуаре театра будут идти по прежнему расписанию.

Поклонники Меньшикова не на шутку разволновались после этого сообщения.

«Как всегда пугают такие новости»;

«Пусть выздоравливает скорее!»;

«Надеюсь, ничего серьезного»;

«Здоровья любимому артисту», — написали они в комментариях.

В последнее время имя актера и режиссера было на слуху. На церемонии прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым в театре Ермоловой Меньшиков на правах художественного руководителя отказался пускать туда журналистов федерального телеканала из-за личной неприязни.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым.