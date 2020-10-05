«Я не мать-наседка!» — жена Петросяна отказывается быть с ребенком круглосуточно

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Оксана Тарасова
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Татьяна Брухунова заявила, что не получает удовольствия от домашнего заточения во «временной петле».

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила своим подписчикам в Instagram, что не намерена отдавать абсолютно все свое время заботе о новорожденном сыне Вагане. Она считает, что женщина — не только мама, она должна иметь возможность радовать и баловать себя.

«Я не мать-наседка! После этого поста меня заклюют в комментариях, но я убеждена, что не каждой дано получать удовольствие от домашнего заточения «во временной петле», — заявила жена артиста. 

По мнению Брухуновой, нужно сразу признать, что ребенок быстро вырастет и станет самостоятельным, а задача матери — не мешать ему сделать собственный выбор. Мама всего лишь дает малышу физическую возможность прийти в мир, она не должна пытаться жить только для него.

«Он не твоя собственность… Твоя задача — на мешать, а сориентировать и объяснить, чтобы человек мог сделать СВОЙ выбор. Меня пугают мамы, которые говорят: «Мы поели/мы покакали и т.д». Что значит «мы»? От таких «умниц» у ребенка в период самоидентификации начинаются проблемы. Поэтому, прошу закрыть тему вопроса: «А где малыш, когда Вы в театре/на работе/в кафе/на маникюре и т. д.», — написала Брухунова.

Instagram @bruhunova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сына Петросяна назвали Ваганом, а также почему новоиспеченным родителям приходилось прятать ребенка от бывшей жены юмориста Елены Степаненко.

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